ازدواج زمینه بالندگی و پیشرفت همسران

خبرگزاری مهر، گروه استانها ـ فرجام فاضلی: ازدواج به عنوان سنگ بنای اولیه خانواده عاملی اساسی برای زوجیت و همدلی دو جوان و زمینه بالندگی و پیشرفت همسران به شمار میرود و انسانها میتوانند در سایه اندیشه و ایمان واقعی در پناه زوجیتی شایسته و با اطمینان و صلابت بر ناکامیها و فراز و نشیبهای زندگی چیره شوند و از وادی شکست مصمم و استوار عبور نمایند.
در بینش اسلامی مقصود از ازدواج، پیوند زناشویی رسمی میان دو جنس مخالف است که معمولاً بالغ بوده و طبق شرایط شرعی و قانونی لازم انجام گرفته است.
حضرت محمد (ص) فرمودند: هیچ کانونی در اسلام به پا نشده که نزد خداوند از کانون ازدواج محبوبتر و عزیزتر باشد.
اگرچه به نظر میرسد ازدواج مسئله شخصی و خصوصی است ولی از نگاهی دیگر دارای اهمیت اجتماعی است.
ازدواج از ارکان مدنیت و راهی مطمئن برای تأمین آسایش جامعه و رفاه بشریت است، سود و زیان ازدواج تنها متوجه زوجین نیست بلکه افراد اجتماع نیز به گونهای از آن برخوردار میشوند.
بر همین اساس و با توجه به اهمیت موضوع، فرمانداری خاتم تلاش دارد شرایط ازدواج پایدار را به عنوان یکی از اولویتهای مهم در حوزه امور اجتماعی دنبال کند.
ازدواج پایدار در سایه رسیدن به مرز تفاهم بر اساس عقل و عقلانیت و نه احساس حاصل میشود و هیچ ازدواجی نباید در رویا بماند چون فاصله رویاها با واقعیت زندگی بسیار است.
دو دسته معیار را برای همسرگزینی درست و خردمندانه باید در نظر گرفت و با دقت آنها را سنجید. دسته اول، «معیارهای هماهنگی» شامل ظاهر جسمانی، سن، سطح تحصیلات، وضعیت مالی و اقتصادی و دسته دوم معیارهای درونیتر و پنهانتر است.
ملاکهای سلامت نیز عبارت از سلامت جسم و روح، شغل سالم و ثابت و خانواده سالم است که رابطه معیارهای دسته اول و دوم مانند حیاط، منزل بیرونی و منزل درونی در ساختمانهای مسکونی قدیم است.
صبر و گذشت نیز مهمترین عامل پایداری یک ازدواج است.
* فرماندار شهرستان خاتم
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