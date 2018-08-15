نیازی به تشکیلات جدید به نام شورا یاری محلات در یزد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی، صبح امروز در جمع هیئت های عزاداری محله امامشهر یزد اظهار داشت: هیئت ها و تشکل های منطقه امامشهر می توانند یک الگوی موفق در اجرای طرح شورا یاری محلات بدون هیچ هزینه ای برای شهرداری معرفی شوند.

وی بیان کرد: از ظرفیت هیئت ها و حسینیه های شهر یزد می توان به عنوان شورا یاری محلات استفاده کرد و نیاز به ایجاد تشکیلات جدید در شهرداری و شورای شهر به منظور شورا یاری محلات نیست.

حسینی تاکید کرد: شهرداری و شورای شهر باید امکانات موجود را مورد بررسی قرار دهند و از همین امکانات و ظرفیت ها در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی، اجتماعی، هنری و ... خود استفاده کنند.

مسئول دبیرخانه بین المللی یزد حسینیه ایران ادامه داد: در حال حاضر ۱۴ هیئت منطقه امامشهر با ارتباط خوب با مسئولان تمام مشکلات عمرانی، اجتماعی و محله ای منطقه امامشهر را پیگیری می کنند.

وی عنوان کرد: امیدواریم این هیئت ها علاوه بر ورود به مسائل اجتماعی و فرهنگی و ... به مسائلی همچون مقابله با آسیب اجتماعی اعتیاد، طلاق، رفع بیکاری و ایجاد امکانات رفاهی، تفریحی و ورزشی برای منطقه امامشهر که جمعیتی بالغ بر ۵۰ هزار نفر دارد نیز ورود کنند.

به گزارش مهر، در این مراسم مهدی جمالی نژاد شهردار یزد، جمعی از اعضای شورای شهر و مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری یزد نیز حضور داشتند.