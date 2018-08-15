به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان خدادادی در رابطه با افزایش مهاجرت روستاییان به شهر گفت: مهاجرت روستاییان به شهرها یک پدیده نو ظهور و جدیدی نیست بلکه موضوعی ریشه‌دار است و برای اولین بار از زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی افزایش پیدا کرد و بعد از تجربه چند دهه کاهش، مجددا در دهه 80 و 90 تشدید شد.

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی، علت اصلی پدیده‌هایی چون حاشیه‌نشینی را مهاجرت روستاییان به اطراف شهرها دانست و گفت: افزایش حاشیه‌نشینی یکی از موضوعات اولویت‌دار در حوزه آسیب‌های اجتماعی است که علت اصلی آن مهاجرت و خالی شدن روستاها و سکونت آنها در اطراف شهرهای بزرگ است، در سال‌های اخیر بعضی از شهرها مانند گلستان که حتی جزو شهرهای بزرگ محسوب نمی‌شوند نیز درگیر معضل حاشیه نشینی شده‌اند.

وی علت اصلی حاشیه نشینی را مهاجرت روستاییان و علت اصلی مهاجرت را نبود کار و درآمد پایدار دانست و گفت: مردم ناچار هستند برای کسب درآمد جزئی و گذران امورات زندگی خود به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند و چون توان خرید خانه در شهرها را ندارند، به حاشیه نشینی روی می‌آورند و در معرض بسیاری از آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به افزایش نسبت شهرنشینی به روستانشینی خاطر نشان کرد: اوایل انقلاب حدوداً 30 -40 درصد مردم ساکن شهر بودند و 60-70 درصد روستانشین، اما امروزه این آمار به 30 درصد روستا نشین و 70 درصد شهرنشین تبدیل شده است. البته بخشی از این افزایش به علت تبدیل روستاها به شهرها بوده است، اما درصد بالایی از آن مهاجرت است.

خدادادی با اشاره به وضعیت روستاها قبل از انقلاب گفت: قبل از انقلاب روستاها بدون خدمات بودند و مردم هم توقعی نداشته و قانع بودند و در رژیم شاهنشاهی فرهنگسازی به گونه‌ای شکل گرفته بود که کمبود امکانات در روستاها طبیعی به نظر می‌رسید، اما بعد از انقلاب توقعات روستانشینان بالا رفت و تمامی نیازهای نیز تامین شد اما نتوانستیم روستاییان را در روستاها نگهداریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، افزود: علت اصلی ماندگاری مردم در روستاها قبل از انقلاب، امکانات نبود بلکه وجود کار و درآمد بود. در حال حاضر تمامی امکانات و خدمات در روستاها وجود دارد اما چون مردم درآمد پایداری ندارند و مردم برای بدست آوردن کار و زندگی به شهرها مهاجرت می‌کنند.

خدادادی اظهار کرد: علت مهاجرت برخی از نخبگان به کشورهای دیگر همین نکته است، چرا که در کشور خودمان شغل و درآمد پایداری وجود ندارد و دانشجویان نخبه کشور مجبور می‌شوند به کشورهای اروپایی و آسیایی مهاجرت کنند. پس علت اصلی مهاجرت چه از روستاها به شهرها و چه از کشورمان به خارج نداشتن شغل و درآمد پایدار ناچار به مهاجرت می‌شوند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با تاثیر و نقش تعاونی‌های روستایی بر کاهش فقر گفت: نقش تعاونی‌ها در جمهوری اسلامی به صورت کامل شکل نگرفته است، در این مدت سعی کردیم فرهنگ تعاونی را جا بیندازیم و سهم 30درصدی اقتصاد را برای تعاونی‌ها در نظر گرفتیم، آیا در حال حاضر 30 درصد اقتصاد کشور در دست تعاونی‌ها قرار دارد؟ خیر؛ بلکه زیر 10 درصد است، در روستاها نیز هیچ نقش تاثیر گذاری ندارد. سازمان تعاون روستایی از قبل انقلاب وجود داشت و به مرور زمان به دلیل عملکرد ضعیف مسئولین تعاون روستایی و وزارت جهاد کشاورزی یکی پس از دیگری در حال بسته شدن هستند. تعاونی‌ها در حال حاضر معنی واقعیشان را از دست داده اند و دیگر تاثیرگذار نیستند.