کنسل شدن پرواز ایلام-تهران/اعتراض مسافران در فرودگاه ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، درگیری لفظی و اعتراض مسافران از آنجا آغاز شد که هواپیمای شرکت آسمان ظهر امروز که پرواز تهران- ایلام با آن انجام شد، پس از آنکه در فرودگاه ایلام به زمین نشست و طبق روال همیشگی می‌بایست مسافرین ایلام-تهران را جابجا کند، در اقدامی غیر منتظره و بدون دلیل منطقی مسافران ایلام-مشهد را سوار می‌کند که همین امر باعث تنش و درگیری لفظی مسافرین با عوامل فرودگاه و پرواز شد.

این در حالی است که برخی مسافران این پرواز جهت انجام کارهای ضرور درمانی و اداری قصد عزیمت به تهران را داشتند.

این موضوع سبب عصبانیت مسافرین و بروز تنش شد.

موضوع افزایش قیمت، کنسلی، تاخیر سریال تکراری فرودگاه شهدای ایلام است.