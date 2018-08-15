  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۵

سرپرست فرمانداری شادگان تاکید کرد:

ضرورت راه اندازی سامانه ثبت سفارش کالاهای تجاری در بندر شادگان

ضرورت راه اندازی سامانه ثبت سفارش کالاهای تجاری در بندر شادگان

شادگان- سرپرست فرمانداری شادگان بر ضرورت راه اندازی سامانه ثبت سفارش برای کالاهای تجاری در بندر شادگان تاکید کرد.

سعید حاجیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با راه‌اندازی سامانه ثبت سفارش در بندر شادگان تجار می‌توان سفارش‌های را در این سامانه بر اساس قوانین ثبت کرد که سهولت بیشتری نیز دارد.

 وی با بیان اینکه رونق اقتصادی و اشتغالزایی شهرستان، توسعه صادرات غیرنفتی و غیره از اهداف بندر شادگان است، گفت: انتظار می رود برای تحقق این اهداف، همه دستگاه های متولی امور بندر توجه ویژه ای داشته باشند.

سرپرست فرمانداری شادگان همچنین در خصوص تکمیل ساختمان ارزیابی و در خروج که مورد نیاز برای ثبت سفارش کالاهای تجاری در بندر شادگان طی تماس تلفنی با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خواستار تسریع در تکمیل این پروژه شد.

حاجیان در پایان بیان کرد: این بندر در حال حاضر در زمینه صادرات علوفه، دام سبک و سنگین فعال  است.

کد مطلب 4375448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها