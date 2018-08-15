ضرورت راه اندازی سامانه ثبت سفارش کالاهای تجاری در بندر شادگان

سعید حاجیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با راه‌اندازی سامانه ثبت سفارش در بندر شادگان تجار می‌توان سفارش‌های را در این سامانه بر اساس قوانین ثبت کرد که سهولت بیشتری نیز دارد.

وی با بیان اینکه رونق اقتصادی و اشتغالزایی شهرستان، توسعه صادرات غیرنفتی و غیره از اهداف بندر شادگان است، گفت: انتظار می رود برای تحقق این اهداف، همه دستگاه های متولی امور بندر توجه ویژه ای داشته باشند.

سرپرست فرمانداری شادگان همچنین در خصوص تکمیل ساختمان ارزیابی و در خروج که مورد نیاز برای ثبت سفارش کالاهای تجاری در بندر شادگان طی تماس تلفنی با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خواستار تسریع در تکمیل این پروژه شد.

حاجیان در پایان بیان کرد: این بندر در حال حاضر در زمینه صادرات علوفه، دام سبک و سنگین فعال است.