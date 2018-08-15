عدم رضایت ۱۵۵۳ مصدوم تصادفی برای انتقال به بیمارستان‌

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۵۱ هزار و ۱۲۹ مورد ماموریت غیرتصادفی، چهار هزار و ۶۰۶ مورد عدم رضایت برای انتقال به بیمارستان داشتیم.

وی بیان داشت: هر ماه مواردی از عدم رضایت مصدومان تصادفی ها برای انتقال به بیمارستان‌ها داریم که این عدم رضایت به دلایل متعددی است.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان ادامه داد: تعدادی از مصدومان وقتی حاضر نمی شوند به بیمارستان مراجعه کنند بیشتر اظهار می کنند که نمی خواهیم کار و زندگیمان مختل شود و نمی توانیم چند روز در بیمارستان بمانیم و ترجیح می دهند که با همان حال به سر کار و زندگی خود بروند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه هزینه تمام مصدومان تصادفی در بیمارستان ها رایگان است نمی توانیم دلیل اقتصادی را علت رضایت ندادن مصدومین برای انتقال به بیمارستان ها بدانیم.

راستین گفت: عدم رضایت تعدادی از مصدومان برای انتقال به بیمارستان همواره بوده است اما این روزها تعداد این افراد بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه تعداد مصدومان که حاضر به انتقال به بیمارستان نیستند، جزئی بوده و نرفتن آنها آسیب جدی وارد نمی سازد، افزود: اما مواردی هم بوده که با توجه به شرایط بحرانی که مصدوم داشته اما حاضر به انتقال به مراکز درمانی نشده و گاها یکساعت بعد هم فوت کرده است.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان همچنین با اشاره به برخورد اتوبوس واحد و سواری ریو گفت: برای امدادرسانی این حادثه دو کد اورژانس اعزام شد.

وی اعلام کرد: در این حادثه شش نفر مصدوم شدند که شامل سه مرد در رنج سنی ۴۰ تا ۵۰ ساله و دو زن ۳۰ تا ۴۳ ساله و یک کودک ۱۸ ماهه است.

راستین بیان داشت: تمام مصدومان به بیمارستان محمد رسول الله (ص) اعزام شدند.