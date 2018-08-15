آغاز موج حرکت افغانها به سوی اروپا /قاره سبز دریک قدمی بحران جدید

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: طی ماهها و هفته های اخیر، شاهد مهاجرت اتباع افغانستانی مقیم ایران از کشورمان و تلاش آنها برای پیدا کردن مکانی جدید برای فعالیت و کسب و کار هستیم.

کاهش ارزش پولی ملی ایران که بخشی از آن ریشه در تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا و سکوت و تعلل کشورهای اروپایی در قبال اقدامات ترامپ دارد، منجر به برهم خوردن توازن زندگی مالی افغانها در ایران شده است.

با توجه به اینکه بخش زیادی از افغانها، دستمزد و درآمد خود را به واحد پول کشورشان تبدیل کرده و آن را صرف خانواده خود در آن سوی مرز ایران می کنند، این روند طی ماه های اخیر تشدید شده است.

از سوی دیگر، با توجه به استمرار بحران های امنیتی در افغانستان و نبود فرصتهای مناسب شغلی در این کشور، بسیاری از افغانها به جای بازگشت به سرزمین مادری خود ترجیح می دهند پس از مهاجرت از ایران به اروپا رفته و قاره سبز را به عنوان مقصد نهایی خود انتخاب کنند.

گزارش های میدانی و کسب اطلاع خبرنگاران مهر از منابع موثق نشان می دهد که عموم اتباع افغانستانی ساکن ایران در صدد پیدا کردن فرصتی برای حرکت به سوی مرزهای اروپا هستند و به جز آن دسته از این افراد که اقوام و آشنایانی در اروپا دارند، مابقی که گروه زیادی را تشکیل می دهند، قصد دارند به صورت غیر قانونی راه مرزهای اروپا را در پیش بگیرند که همین مسئله منجر به فعال شدن دوباره بازار قاچاقچیان انسان در کشورهایی مانند ترکیه شده است.

«احمد» جوان ۲۶ ساله افغان که خود را اهل مزار شریف معرفی می کند و اطراف قیام دشت در حومه تهران سکونت دارد، در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: «بسیاری از دوستان و آشنایانم که در ایران فعالیت می کنند به دنبال راهی برای مهاجرت به اروپا هستند. ما به کشور خود بر نمی گردیم چون آنجا امنیت کافی نداریم و متاسفانه حضور مداوم غربیها به ویژه نظامیان آمریکایی و حمایت آنها از تروریستها به این اوضاع نابسامان دامن زده است.»

خیز افغانها برای مهاجرت به اروپا در حالی صورت می گیرد که اروپای واحد همچنان در مدیریت تبعات و آثار ناشی از بحران پناهجویان ناکام مانده است، چنانچه طی سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ شاهد آغاز و تشدید بحران پناهجویان در اروپا بودیم، بحرانی که اروپای واحد نتوانست از آن سربلند بیرون بیاید.

هم اکنون نیز صدها هزار پناهجو در نقاط مختلف اروپا بلاتکلیف بوده یا به صورت غیر قانونی در حال رفت و آمد هستند. در چنین شرایطی اروپا قطعا کشش وقوع یک بحران مهاجرتی جدید را نخواهد داشت. از سوی دیگر، هر گونه مواجهه سخت اروپا با سیل مهاجرین افغان، هزینه ها و تبعات پیش بینی نشده ای برای اهالی قاره سبز خواهد داشت.

بر اساس این گزارش؛ برآوردها حاکی از آن است که دست کم رقمی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از اتباع افغانستانی ساکن ایران در تدارک مهاجرت از ایران بوده و در آینده ای نزدیک راهی اروپا خواهند شد. در این صورت، اتحادیه اروپا در کنار بحران ناشی از حضور پناهجویان فعلی، شاهد حضور خیل عظیم افغانهایی خواهد بود که خواستار اقامت در اروپا هستند.

بدیهی است که افرادی مانند آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قادر به اداره بحرانی جدید در مجموعه اروپای واحد نخواهند بود، چنانچه تاکنون نیز نتوانسته اند بحران ناشی از حضور پناهجویان قبلی در قاره سبز را مهار کنند.