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۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۰۷

در پیامی؛

لاریجانی انتخاب «اسد قیصر»به عنوان رئیس مجلس پاکستان را تبریک گفت

لاریجانی انتخاب «اسد قیصر»به عنوان رئیس مجلس پاکستان را تبریک گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی انتخاب اسد قیصر به عنوان رئیس مجلس ملی پاکستان را به وی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی انتخاب اسد قیصر به عنوان رئیس مجلس ملی پاکستان را به وی تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای اسد قیصر

رئیس محترم مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان

السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته

مایلم بهترین تبریکات و تهنیت‌های خود را به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس مجلس ملی پاکستان ابراز نمایم.

با تاکید بر نقش مهم مناسبات پارلمانی در رشد و تقویت روابط دوستانه،امیدوارم در دوره پیش رو با مساعی مشترک و بهره‌مندی از ظرفیت و توانمندی‌های مجالس دوکشور،همکاری‌های فی مابین،در حوزه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از پیش توسعه و گسترش یابد.

فرصت را مغتنم شمرده،سلامتی و توفیق روزافزون جنابعالی،سربلندی و بهروزی نمایندگان محترم،دولت و ملت کشور دوست و مسلمان جمهوری اسلامی پاکستان را از درگاه خداوند منان مسئلت می‌نمایم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 4375850

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