به گزارش خبرنگار مهر، عباس جمشیدی عصر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات جزیره خارگ اظهار کرد: با معاونین و بخشداران خود عهد بستیم که در راستای حل مشکلات مردم گام برداریم و وظیفه ما این است و منتی بر مردم نداریم؛ نوکری مردم افتخار ماست و بعنوان سرباز آماده خدمت هستیم.

وی افزود: وحدت و هم‌افزایی نیاز امروز جامعه ماست، ما نقاط ضعف هم داریم، ولی باید امروز را با گذشته‌ای که بوده است مقایسه کنیم. خدمات نظام مقدس اسلامی نباید نادیده گرفته شود، امروز اگر اسکله پشتیبان راه اندازی شد کمک تمامی دستگاه‌ها بوده است.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: اشکلاتی وجود دارد و می پذریم و گام‌های مثبتی برداشته شده است، مسئولان ارشد استان نگاه ویژه ای به مسائل جزیره خارگ دارند، ظرفیت‌های مناسبی در این جزیره وجود دارد که باید آنها را توسعه دهیم.

جمشیدی گفت: توقع و انتظار ما از مسئولان در جزیره خارگ این است که امید و همدلی را در جزیره افزایش دهند. امیدواریم استخر جزیره خارگ سریعا عملیات اجرایی را از سر بگیرد و انبار اذوقه خارگ باید با تعامل بین شهرداری و برق استان به زودی عملیاتی شود.

فرماندار بوشهر خاطرنشان کرد: برای کلینک دهان و دندان خارگ اعتبارات لازم را ما در نظر گرفتیم و پیمانکار پروژه سریعا باید در تکمیل این پروژه اقدام کند.

وی ادامه داد: باید تا پایان سال ٩٨ کل مراکز درمانی و بهداشتی شهرستان باید نوسازی و بهسازی کنند و مستمر در حال رصد این پروژه ها هستیم.