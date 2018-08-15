به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به میزبانی شهرداری گرمسار ضمن بیان اینکه برخی از پروژههای عمرانی شهرداری به سبب ایجاد نوسانات ارزی در بازار بهکندی پیشروی میکند اما خوشبختانه باید گفت پروژه پل رمپی گرمسار تا نیمه ماه آتی افتتاح میشود، تأکید کرد: این طرح واقع در بلوار آزادگان به بهرهبرداری میرسد و خوشبختانه مشکل مالی برای پیشبرد آن وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه پروژههای مطلوبی در این شهرستان در حال اجرا است که بستر لازم برای پذیرش و افزایش جمعیت را در این منطقه فراهم میکند، گفت: یکی از مهمترین وظایف شهرداریها در این عرصه ارتقای کمی و کیفی شهری و فضاسازی و زیباسازی شهر برای جذب افرادی در سطح بالا به جمعیت این شهر است.
راهاندازی دریاچه مصنوعی در پارک جنگلی گرمسار
شهردار گرمسار با اشاره به اینکه پروژه احداث دریاچه مصنوعی در پارک جنگلی نیز گفت: طراحی این پروژه به اتمام رسیده و برآورد هزینه آن در کمیسیونهای مختلف شهرداری و شورای شهر بالغبر ۲.۵ میلیارد تومان در مرحله نخست خواهد بود.
عربی بابیان اینکه این پروژه در دو فاز احداث دریاچه مصنوعی و فضاسازی و بهرهبرداری از پیرامون این دریاچه راهاندازی میشود، خاطرنشان کرد: این پروژه حال حاضر در مرحله مذاکره با منابع طبیعی قرار دارد.
وی بابیان اینکه بازآفرینی مناطق فرسوده شهری در دستور کار شهرداری قرار دارد، ابراز کرد: بازسازی و اصلاح معابر در مناطق فرسوده شهری ازجمله راهآهن گرمسار در دستور کار است از سوی دیگر ستاد بازآفرینی شهری، مناطق فرسوده و قدیمی شهر را شناسایی و بهزودی اقدامات لازم برای بازآفرینی و احیای این مناطق انجام میشود.
بازسازی فضای سبز در اولویت
شهردار گرمسار با اشاره به اینکه بازسازی و بهسازی فضای سبز در اولویتهای بعدی شهرداری قرار دارد، تصریح کرد: با احیای بوستانهای قدیمی و راهاندازی بوستانهای جدید در این شهرستان سرانه فضای سبز افزایش چشمگیری را در مقایسه با سنوات قبل خواهد داشت.
عربی ابراز داشت: روند احداث پارک در مسکن مهر گرمسار بهزودی آغاز میشود و در این راستا احیای پارک منطقه بیسکوران این شهرستان از دیگر پروژههای اولویتدار شهرداری است.
وی بابیان اینکه فرهنگسازی برای جلب مشارکت مردم در نهضت درختکاری در حال اجرا است و برای موفقیت این طرح لازم است عموم مردم با شهرداری همکاری کنند و در این نهضت مشارکت ویژهای داشته باشند.
وی افزود: جذب مشارکت بخش خصوصی برای راهاندازی و تکمیل پروژههای اقتصادی شهرداری و درآمدزایی برای این منطقه در دستور کار قرار دارد.
شهردار گرمسار در پایان با اشاره به مشکلات حملونقل و تاکسیرانی در این شهرستان خاطرنشان کرد: راهاندازی خطوط تاکسیرانی و ساماندهی تاکسیها در تمام نقاط شهری از مهمترین مطالبات مردمی در این شهرستان است که بهزودی رفع میشود.
خبرنگار خبرگزاری مهر استان سمنان در این مراسم تقدیر شد.
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