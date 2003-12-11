كريس پاتن از مقامات آمريكايي انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، كريس پاتن كميسر عالي اتحاديه اروپا امروز (پنج شنبه) از تصميم دولت آمريكا براي ممنوعيت كشورهاي مخالف جنگ عراق براي شركت در طرح هاي بازسازي عراق انتقاد كرد.

پاتن ضمن انتقاد از اين تصميم مقامات آمريكايي تصريح كرد: اين تصميم دولت آمريكا با توجه به توافقات پيشين سازنده و مفيد نخواهد بود.

پس ازانتقاد مقامات آلمان، فرانسه و انگليس از اين تصميم دولت آمريكا اتحاديه اروپا نيز با اتخاذ چنين تصميمي مخالفت كرد.