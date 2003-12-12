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۲۱ آذر ۱۳۸۲، ۱۱:۴۷

بازگشت تيم ملي جودو به تهران

تيم ملي جودو ايران پنج شنبه شب به تهران بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر تيم 3 نفره جودوي ايران براي شركت در رقابت هاي آزاد كره جنوبي و يك دوره اردوي مشترك به سئول سفركرده بود . پنج شنبه به تهران بازگشت : محسن ذكريا در وزن 60- كيلوگرم با كسب يك مدال برنز حضور نماينده اين وزن را درالمپيك آتن قطعي كرد.
مجتبي اكبري در وزن 81- كيلوگرم هفتم شد و محمد حسين غفاري به عنواني دست نيافت. اين تيم پس از حضوردر مسابقات  آزاد كره به مدت يك هفته در اردوي مشتركي كه با حضور تيم هاي حاضر در مسابقات برگزار شد ، شركت كرد. گفتني است آرش ميراسماعيلي كه حضورش به واسطه كسب طلاي مسابقات جهاني درالمپيك آتن قطعي شده ، نيز در اين اردو شركت نمود.

کد مطلب 43763

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