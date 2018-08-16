ترافیک نیمه سنگین در محور هراز

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون ترافیک در محور قدیم جاجرود در مسیر تهران به بومهن پر حجم است، اما توقف خودروها را نداریم.

وی در خصوص وضعیت ترافیکی محور فیروزکوه نیز گفت: ترافیک در محور فیروزکوه در هر دو مسیر عادی و روان است اما در محور تهران به دماوند محدوده گیلاونذ حجم خودروها افزایش یافته و ترافیک نیمه سنگین را شاهد هستیم.

رییس پلیس راه شرق استان تهران ادامه داد: در محور هراز نیز شاهد ترافیک نیمه سنگین خودروها در مسیر جنوب به شمال هستیم، که حجم ترافیک در محدوده های رودهن و مشاء بالا رفته و توقف خودروها در این محدوده ها را شاهد هستیم.

وی گفت: آزادراه تهران- پردیس نیز در محدوده شهر پردیس با ترافیک نیمه سنگین مواجه است.

محبی ترافیک در محور امام رضا(ع) و حرم تا حرم را عادی و روان خواند و افزود: البته در محور امام رضا(ع) و در محدوده پاکدشت - تهران ترافیک به صورت پر حجم در جریان است.