بازنگری در پیش شرط سن بنا در ارائه تسهیلات مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اقبال محمدیان با انتقاد از وضع تسهیلات دهی بانک‌ها در حوزه مسکن، گفت: شرط و شروط‌های بانک‌ها برای ارایه تسهیلات عقب نشینی متقاضیان را در پی داشته است.

نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به یکی از شروط ارایه تسهیلات مسکن، افزود: در یکی از انواع تسهیلات مسکن شرط ارایه وام خرید واحد مسکونی با عمر کمتر از ۱۵ سال است در حالی که با نوسانات اخیر قیمت‌ها خرید این نوع خانه دیگر برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه ممکن نیست.

باید بازنگری در شیوه تسهیلات دهی در بخش مسکن صورت بگیرد

وی با تاکید بر اینکه باید بازنگری در شیوه تسهیلات دهی در بخش مسکن صورت بگیرد، تصریح کرد: ادامه این رویه استقبال مردم برای اخذ تسهیلات را کاهش داده و به این ترتیب بر جمعیت اجاره نشین می‌افزاید.

این نماینده مردم در مجلس دهم که با سایت خانه ملت صحبت می‌کرد، با بیان اینکه افزایش سقف تسهیلات مسکن در کنار تسهیل گری در شروط آن از الزاماتی است که بانک مرکزی باید به آن توجه کند، گفت: در حال حاضر تعداد افراد متقاضی دریافت تسهیلات مسکن به نسبت ابتدای سال جاری به شدت کاهش یافته است.

محمدیان با تاکید بر اینکه دولت باید در ارایه تسهیلات مسکن سن بنا را از ۱۵ سال به ۲۰ سال به شرط بهسازی آن افزایش دهد، افزود: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که عمر سازه در کشور افزایش یابد، زیرا در کشورهای پیشرفته سازه بیش از یک قرن نیز هنوز پابر جا است.

وی با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس آماده ارایه پیشنهادات لازم در حوزه بهبود وضعیت بازار مسکن است، افزود: در شرایط فعلی نحوه تسهیلات دهی در بخش مسکن مورد استقبال دهک‌های بالای جامعه قرار گرفته در حالی که هدف خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه به این شیوه بوده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس با دعوت از وزیر راه و شهرسازی و سایر مسئولان مربوطه به حوزه بهبود وضعیت بازار مسکن و همچنین تسهیلات دهی در این بخش ورود خواهد داشت.