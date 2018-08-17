  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۱۷

خالد البطش:

رایزنی‌ها در قاهره برای تثبیت آتش‌بسِ غزه تا یکشنبه ادامه دارد

رایزنی‌ها در قاهره برای تثبیت آتش‌بسِ غزه تا یکشنبه ادامه دارد

عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین از تداوم رایزنی های سیاسی در قاهره برای تثبیت آتش بس در نوارغزه تا روز یکشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، «خالد البطش» عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین در سخنانی تأکید کرد که گفتگوهای قاهره تا روز یکشنبه ادامه پیدا خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تصریح کرد: این رایزنی ها برای تثبیت توافقنامه آتش بس در غزه است که پس از جنگ سال ۲۰۱۴ تنظیم شد. 

طبق اعلام البطش، این توافقنامه در صورت نهایی شدن بر لزوم پایان محاصره غزه تأکید دارد.

وی همچنین گفت که شکسته شدن محاصره غزه بسیار ضروری است چرا که امروز مشکلات و معضلات و سختی های مردم فلسطین به دنبال این محاصره تشدید شده است.

کد مطلب 4376862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها