به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، «خالد البطش» عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین در سخنانی تأکید کرد که گفتگوهای قاهره تا روز یکشنبه ادامه پیدا خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تصریح کرد: این رایزنی ها برای تثبیت توافقنامه آتش بس در غزه است که پس از جنگ سال ۲۰۱۴ تنظیم شد.

طبق اعلام البطش، این توافقنامه در صورت نهایی شدن بر لزوم پایان محاصره غزه تأکید دارد.

وی همچنین گفت که شکسته شدن محاصره غزه بسیار ضروری است چرا که امروز مشکلات و معضلات و سختی های مردم فلسطین به دنبال این محاصره تشدید شده است.