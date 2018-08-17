درخواست هواداران با روسری لری از بیرانوند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۲۰:۳۰ امشب در ورزشگاه آزادی به مصاف نفت مسجدسلیمان رفت. حاشیه های این بازی را در پی می خوانید:

* دروازه بانان پرسپولیس نخستین بازیکنان این تیم بودند که برای گرم کردن بدن هایشان وارد چمن ورزشگاه شدند که با تشویق هواداران همراه بود. برخی تماشاگران با برافراشتن روسری محلی خطه لرستان از بیرانوند خواستند تا سمت آنها بیاید اما دوری آنها از محل تمرین دروازه بان پرسپولیس باعث شد تا بیرانوند صدایشان را نشوند.

* تنی چند از بازیکنان پرسپولیس نظیر سید جلال حسینی و کمال کامیابی نیا پیش از آغاز بازی سمت نیمکت نفت مسجدسلیمان رفتند و با عبدالله ویسی سرمربی نفتی ها خوش و بش کردند.

* حمیدرضا گرشاسبی به همراه ابوالفضل روغنی عضو هیات مدیره باسگاه پرسپولیس در جایگاه ویژه حضور داشتند.

* برانکو ایوانکوویچ از لحظه شروع بازی در کنارزمین حاضر شد و در نیمه اول روی نیمکت تیمش ننشست.

* پس از آنکه اتومبیل حمیدرضا گرشاسبی توسط یکی از طلبکاران این باشگاه توقیف شد وی امشب با خودروی دیگری در استادیوم حاضر شد.

* هنگامی که مهاجم نفت مسجدسلیمان در اواخر نیمه اول روی زمین افتاد علیرض بیرانوند بالای سر او حاضر شد و پیمان میری را از روی زمین بلند کرد که با تذکر داور روبرو شد.

* با وجود اختلافات هفته گذشته بین بازیکنان و بوقچی های پرسپولیس، شاگردان برانکو ایوانکوویچ از سوی هواداران به شدت تشویق شدند.

* چند مامور خانم نیروی انتظامی برای شناسایی دختران پسرنما در ورزشگاه حضور داشتند.

* در ابتدای بازی از ۹ آزاده دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد.