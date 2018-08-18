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۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ۶:۲۵

سوریه حمایت رژیم سعودی از ائتلاف بین المللی و تروریسم رامحکوم کرد

سوریه حمایت رژیم سعودی از ائتلاف بین المللی و تروریسم رامحکوم کرد

وزارت امور خارجه سوریه تصمیم رژیم آل سعود برای کمک صد میلیون دلاری به ائتلاف آمریکایی و گروه های تروریستی در سوریه را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت امور خارجه سوریه تصمیم رژیم آل سعود برای کمک ۱۰۰ میلیون دلاری به ائتلاف آمریکایی و گروه های تروریستی در سوریه را محکوم کرد.

یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه سوریه تاکید کرد که اعلام پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار از سوی مقامات سعودی به ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا، نشان دهنده وابستگی کامل آن به آمریکا است.

وی گفت: حمایت آل سعود از ائتلاف بین المللی و تروریسم و از هر کس که در کشتن مردم سوریه و تخریب زیرساخت های آن نقش دارد، از نظر اخلاقی غیر قابل قبول است و هدف از آن جلوگیری از پیروزی های ارتش در مقابل تروریسم در شمال سوریه و طولانی شدن مدت بحران در این کشور است.

مقام مسئول وزارت خارجه افزود: سوریه این سیاست های شنیع رژیم سعودی در حمایت از ائتلاف بین المللی و تروریسم را محکوم می کند و خواستار توقف این سیاست ها است.

کد مطلب 4377249

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