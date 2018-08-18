تدابیر شدید امنیتی در جاکارتا و آخرین اقدامات قبل از افتتاحیه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، مراسم افتتاحیه هجدهمین دوره بازی های آسیایی از ساعت ۱۹ امروز شنبه (به وقت محلی) در استادیوم «گلارو بانگ کارنو» جاکارتا برگزار می‌شود و مسابقات رسما از فردا استارت می‌خورد.

در فاصله ۱۰ ساعت مانده تا شروع مراسم افتتاحیه، آخرین اقدامات میزبان برای برگزاری این مراسم در حال انجام است. ورودی های این ورزشگاه و مرکز رسانه ای محدود شده و اکثر مسیرهای منتهی به این مرکز بسته شده است.

تدابیر امنیتی شدیدی در این ورزشگاه و پیرامون آن حاکم است و نیروهای نظامی در محل های پیش بینی شده مستقر شده اند. مسئولان نظافتی هم مشغول تمیز کردن محیط اطراف ورزشگاه و محوطه استادیوم هستند.

همچنین در سطح شهر کارناول های مختلفی شکل گرفته و مردم شهر جاکارتا در آستانه افتتاحیه در آن حاضر شده اند.

سایت رسمی بازی های آسیایی اندونزی از مراسم افتتاحیه هجدهمین دوره بازی های آسیایی به عنوان راهی برای نشان دادن بزرگی ملت اندونزی یاد شده است که توانایی میزبانی رویدادهای بزرگی را دارد.