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۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۸

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان:

میانگین بازدید روزانه ازجشنواره ملی آش ایرانی از ۱۳۰هزار نفر گذشت

میانگین بازدید روزانه ازجشنواره ملی آش ایرانی از ۱۳۰هزار نفر گذشت

زنجان-مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان گفت:میانگین بازدید روزانه از جشنواره ملی آش ایرانی از ۱۳۰ هزار نفر گذشت که خود یک رکورد است و به لحاظ تعداد در این زمینه رکورددار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه جشنواره ملی آش ایرانی، افزود: سیزدهمین دوره جشنواره ملی آش ایرانی از ۲۲ تا ۲۶ مردادماه برگزار شد و استقبال از این جشنواره بسیار مطلوب بود.

وی اظهار کرد: روزانه بیش از ۲۰ هزار خودرو در این جشنواره تردد می‌کردند و اتوبوس‌هایی که در پارکینگ جشنواره حضور داشتند ۱۶۰ گروه بودند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان گفت: یکی از شاخص‌های جشنواره امسال پوشش رسانه‌ای مطلوب در این حوزه بود و عملکرد رسانه‌ها بسیار عالی بود.

رحمتی تأکید کرد: شهرداری زنجان و سایر دستگاههای اجرایی استان همکاری خوبی را با این جشنواره داشتند.

وی به برگزاری جشنواره ملی آش ایرانی در چهار بخش اشاره کرد و گفت: پخت و فروش آش‌های محلی، رقابت در بخش پخت آش‌های محلی ۵۰ گروه حضور داشتند و این جشنواره با حضور ۱۶۰ غرفه صنایع‌دستی از ۳۱ استان کشور برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان ابراز کرد: ۱۰ سیاه‌چادر در این جشنواره حضور داشت و  روزانه برای بیش از ۵۰ هزار نفر آش طبخ و سرو شد. 

رحمتی افزود: میانگین بازدید روزانه از جشنواره ملی آش ایرانی از ۱۳۰ هزار نفر گذشت که خود یک رکورد است  و  به لحاظ تعداد زنجان در این زمینه رکورددار شد.

همچنین درمراسم پایانی جشنواره  آش ایرانی  از لوح ثبت ملی زنجان شهرملی ملیله هم  رونمایی شد.

کد مطلب 4377269

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