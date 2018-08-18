میانگین بازدید روزانه ازجشنواره ملی آش ایرانی از ۱۳۰هزار نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه جشنواره ملی آش ایرانی، افزود: سیزدهمین دوره جشنواره ملی آش ایرانی از ۲۲ تا ۲۶ مردادماه برگزار شد و استقبال از این جشنواره بسیار مطلوب بود.

وی اظهار کرد: روزانه بیش از ۲۰ هزار خودرو در این جشنواره تردد می‌کردند و اتوبوس‌هایی که در پارکینگ جشنواره حضور داشتند ۱۶۰ گروه بودند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان گفت: یکی از شاخص‌های جشنواره امسال پوشش رسانه‌ای مطلوب در این حوزه بود و عملکرد رسانه‌ها بسیار عالی بود.

رحمتی تأکید کرد: شهرداری زنجان و سایر دستگاههای اجرایی استان همکاری خوبی را با این جشنواره داشتند.

وی به برگزاری جشنواره ملی آش ایرانی در چهار بخش اشاره کرد و گفت: پخت و فروش آش‌های محلی، رقابت در بخش پخت آش‌های محلی ۵۰ گروه حضور داشتند و این جشنواره با حضور ۱۶۰ غرفه صنایع‌دستی از ۳۱ استان کشور برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان ابراز کرد: ۱۰ سیاه‌چادر در این جشنواره حضور داشت و روزانه برای بیش از ۵۰ هزار نفر آش طبخ و سرو شد.

رحمتی افزود: میانگین بازدید روزانه از جشنواره ملی آش ایرانی از ۱۳۰ هزار نفر گذشت که خود یک رکورد است و به لحاظ تعداد زنجان در این زمینه رکورددار شد.

همچنین درمراسم پایانی جشنواره آش ایرانی از لوح ثبت ملی زنجان شهرملی ملیله هم رونمایی شد.