میانگین بازدید روزانه ازجشنواره ملی آش ایرانی از ۱۳۰هزار نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه جشنواره ملی آش ایرانی، افزود: سیزدهمین دوره جشنواره ملی آش ایرانی از ۲۲ تا ۲۶ مردادماه برگزار شد و استقبال از این جشنواره بسیار مطلوب بود.
وی اظهار کرد: روزانه بیش از ۲۰ هزار خودرو در این جشنواره تردد میکردند و اتوبوسهایی که در پارکینگ جشنواره حضور داشتند ۱۶۰ گروه بودند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان زنجان گفت: یکی از شاخصهای جشنواره امسال پوشش رسانهای مطلوب در این حوزه بود و عملکرد رسانهها بسیار عالی بود.
رحمتی تأکید کرد: شهرداری زنجان و سایر دستگاههای اجرایی استان همکاری خوبی را با این جشنواره داشتند.
وی به برگزاری جشنواره ملی آش ایرانی در چهار بخش اشاره کرد و گفت: پخت و فروش آشهای محلی، رقابت در بخش پخت آشهای محلی ۵۰ گروه حضور داشتند و این جشنواره با حضور ۱۶۰ غرفه صنایعدستی از ۳۱ استان کشور برگزار شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان زنجان ابراز کرد: ۱۰ سیاهچادر در این جشنواره حضور داشت و روزانه برای بیش از ۵۰ هزار نفر آش طبخ و سرو شد.
رحمتی افزود: میانگین بازدید روزانه از جشنواره ملی آش ایرانی از ۱۳۰ هزار نفر گذشت که خود یک رکورد است و به لحاظ تعداد زنجان در این زمینه رکورددار شد.
همچنین درمراسم پایانی جشنواره آش ایرانی از لوح ثبت ملی زنجان شهرملی ملیله هم رونمایی شد.
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