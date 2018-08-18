محمد ایزانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم والیبال جوانان پسر قم که در مسابقات لیگ والیبال دسته دوم جوانان کشور شرکت کرده بود گرچه نتوانست جواز صعود به دسته بالاتر را کسب کند اما امتیاز خود در دسته دوم را حفظ کرد.



وی افزود: جوانان پسر قم در آخرین بازی مرحله گروهی مسابقات دسته دوم جوانان کشور برابر تیم والیبال گیلان به میدان رفتند و با نتیجه ۳ برصفر بازی را واگذار کردند اما با وجود این باخت، بوشهر بدون برد پایین‌تر از قم در انتهای جدول رده بندی ایستاد و به دسته ۳ سقوط کرد.



سرپرست هیئت والیبال استان قم گفت: تنها پیروزی تیم والیبال قم در این مسابقات برابر بوشهر به دست آمد که تیم قم توانست ۳ بر صفر برنده بازی باشد اما دومین مسابقه تیم والیبال قم با شکست همراه شد و تیم قم برابر لرستان در یک بازی نزدیک در ست پنجم، ۳ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد.



ایزانلو بیان داشت: شکست تیم قم برابر البرز با نتیجه ۳ بر یک امیدهای تیم قم برای صعود را از بین برد و در نهایت تیم قم با شکست برابر گیلان و با یک پیروزی و ۳ شکست به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.



وی عنوان کرد: تیم والیبال جوانان دختر قم نیز در مسابقات جوانان دختر کشور در شاهرود در رده پنجم دسته سوم قرار گرفت.