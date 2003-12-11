انفجار ايتاليا حمله تروريستي نبوده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، پس از تحقيقات مقدماتي درمورد علت انفجار امروز صبح در يك اتومبيل درشهر مدنا (Modena) از شهرهاي شمالي ايتاليا در خارج از يك كنيسه كه تنها راننده اتومبيل در اين انفجار كشته شد، پليس شهر مدنا اعلام كرد: اين احتمال وجود دارد كه اين انفجارحمله تروريستي نبوده و راننده به قصد خودكشي اتومبيل خود را به آتش كشيده باشد.

به گفته سخنگوي پليس دراين انفجار به جزراننده اتومبيل كه كشته شد فرد ديگري صدمه نديد و تنها برخي شيشه هاي ساختمان هاي اطراف محل حادثه شكسته شدند.

پليس هويت راننده اتومبيل را اردني يا فلسطيني عنوان كرده است.