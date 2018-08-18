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۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶

در مسابقات ووشوی نان چوآن کشور؛

ووشو کاران قمی صاحب ۱۲ مدال رنگارنگ شدند

ووشو کاران قمی صاحب ۱۲ مدال رنگارنگ شدند

قم - رئیس هیئت ووشوی استان قم گفت: ووشو کاران قمی در مسابقات ووشوی نان چوآن کشور صاحب ۱۲ مدال رنگارنگ شدند.

جواد محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درخشش تیم اعزامی ووشو سبک نان چوآن استان قم در رقابت‌های قهرمانی کشور در استان فارس با کسب ۱۲ مدال رنگارنگ توسط تیم اعزامی قم رقم خورد.

وی افزود: پسران ووشوکار قمی که برای حضور در این مسابقات عازم شیراز شده بودند با ۵ طلا و ۴ نقره و ۳ برنز در این مسابقات که با حضور ۵۰۰ نفر شرکت کننده از سراسر کشور برگزار شد، به کار خود پایان دادند.

رئیس هیئت ووشوی استان قم گفت: احمد عمویی و مهدی خورشیدی در  رده سنی بزرگسالان توانستند هر کدام صاحب یک مدال طلا و یک نقره شوند و حامد پورفلاحتی در رده سنی نوجوانان نیز ۲ مدال به دست آورد  و یک طلا و یک برنز کسب کرد.

محمد زاده بیان کرد: محمد مهدی سپهری فر  در رده سنی نوجوانان برای ووشوی قم یک طلا از این مسابقات دشت کرد و عباس آمره در همین رده سنی یک مدال نقره و یک برنز به دست آورد و در رده سنی جوانان نیز احسان رمضانی یک نقره و یک برنز و علی قلی زاده یک مدال نفره کسب کردند. مربی و سرپرست تیم اعزامی قم به شیراز، محمد فتحی راد بود.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره ووشو در قم عنوان کرد: اولین دوره جشنواره بزرگ هنرهای رزمی ووشو به همراه قرعه کشی و جوایز نفیس برای تماشاگران با حضور خانواده‌ها و عموم در بخش مردان و بانوان روز ۳۱ مرداد مصادف با عید سعید قربان در سالن شهید رضاییان قم برگزار می‌شود.

کد مطلب 4377311

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