ووشو کاران قمی صاحب ۱۲ مدال رنگارنگ شدند

جواد محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درخشش تیم اعزامی ووشو سبک نان چوآن استان قم در رقابت‌های قهرمانی کشور در استان فارس با کسب ۱۲ مدال رنگارنگ توسط تیم اعزامی قم رقم خورد.



وی افزود: پسران ووشوکار قمی که برای حضور در این مسابقات عازم شیراز شده بودند با ۵ طلا و ۴ نقره و ۳ برنز در این مسابقات که با حضور ۵۰۰ نفر شرکت کننده از سراسر کشور برگزار شد، به کار خود پایان دادند.



رئیس هیئت ووشوی استان قم گفت: احمد عمویی و مهدی خورشیدی در رده سنی بزرگسالان توانستند هر کدام صاحب یک مدال طلا و یک نقره شوند و حامد پورفلاحتی در رده سنی نوجوانان نیز ۲ مدال به دست آورد و یک طلا و یک برنز کسب کرد.



محمد زاده بیان کرد: محمد مهدی سپهری فر در رده سنی نوجوانان برای ووشوی قم یک طلا از این مسابقات دشت کرد و عباس آمره در همین رده سنی یک مدال نقره و یک برنز به دست آورد و در رده سنی جوانان نیز احسان رمضانی یک نقره و یک برنز و علی قلی زاده یک مدال نفره کسب کردند. مربی و سرپرست تیم اعزامی قم به شیراز، محمد فتحی راد بود.



وی با اشاره به برگزاری جشنواره ووشو در قم عنوان کرد: اولین دوره جشنواره بزرگ هنرهای رزمی ووشو به همراه قرعه کشی و جوایز نفیس برای تماشاگران با حضور خانواده‌ها و عموم در بخش مردان و بانوان روز ۳۱ مرداد مصادف با عید سعید قربان در سالن شهید رضاییان قم برگزار می‌شود.