به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۳.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٥٠٠ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در تیر ماه ١٣٩٧، ۵۳.۴ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۶.۳ درصد، ۹.۴ درصد و ۷.۷ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۹.۲ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۷.۷ درصد)، خراسان رضوی (۶.۱ درصد) و اصفهان (۵.۴ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های برگشتی

حدود ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٤٢ هزارمیلیارد ریال در تیر ماه ١٣٩٧، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲ درصد و ۵.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ٤٧٠ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٧٧ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۱۴.۲ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۶.۴ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۳.۶ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۵.۳ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی بـه کل ارزش چک‌های مبادله شده دراستان به ترتیب به استان‌های لرستان (۲۳.۱ درصد)، کردستان (۲۳ درصد) و قم (۲۲.۳ درصد) اختصاص یافته است واستان‌های خوزستان (۱۲.۳ درصد)، البرز (۱۲.۴ درصد) و کرمانشاه (۱۲.۸ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در اسـتان را به خود اختصاص داده‌اند.

کسری یا فقدان موجودی؛ علت برگشت ۹۶ درصد چک‌ها

بالغ بر ۱.۳ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٣٤ هزار میلیارد ریال در تیرماه ١٣٩٧، در کل‌ کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شـده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۷ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۷ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٤٥١ هزار فقره چک بـه ارزشی حدود ٧٢ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۳.۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.