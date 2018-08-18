دستگیری ۱۰ نفر سارق و کشف ۲۳ فقره سرقت در دشتستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ سید جواد رضوی اظهار داشت: در راستای تدابیر فرمانده انتظامی استان و به منظور افزایش احساس امنیت در جامعه،پلیس دشتستان با بهره گیری از تمامی امکانات، راه اندازی گشت های غیر محسوس،افزایش واحدهای گشتی و تمرکز بر نقاط جرم خیز اقدامات لازم را جهت مقابله با سرقت در دستور کار قرار داده است.

وی گفت: در نتیجه اقدامات و تلاش های شبانه روزی مأموران در ۴۸ ساعت گذشته ۱۰ نفر سارق دستگیر و ۲۳ فقره انواع سرقت در سطح شهرستان دشتستان کشف شد.

فرمانده انتظامی دشتستان عنوان کرد: سارقان در بازجویی ها وتحقیقات به عمل آمده به ارتکاب ۲۳ فقره انواع سرقت از جمله سرقت اماکن خصوصی،سرقت در معابر،سرقت منزل ، سرقت داخل خودرو و کیف قاپی اعتراف و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قضائی شدند.