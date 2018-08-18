به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کمرئی مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه دستورالعمل نظارت بر حقوق والدین و دانشآموزان با تأکید وزیر آموزش و پرورش جهت اجرا در سال تحصیلی ۹۸- ۹۷ به استان ها ارسال شده است، اظهار کرد: بیش از ۷ هزار مورد بازرسی در حین ثبت نام از مدارسکشور انجام شد.
وی افزود: این دستورالعمل به صورت خاص روی چند موضوع تمرکز دارد که از جمله آنها میتوان به دریافت وجوه نامتعارف از سوی مدارس اشاره کرد.
کمرئی با تأکید بر اینکه در بخش مدارس دولتی تذکرهای کتبی و شفاهی و حتی توبیخهایی برای مدیران صادر شده است، ادامه داد: شورای نظارت دهها مورد اخطار در مدارس غیردولتی صادر کرده و در برخی از موارد نسبت به عزل مدیران یا لغو مجوز مؤسس مدرسه اقدام کرده است.
وی اضافه کرد: در سایه این نظارتهای گسترده، با شفافیت کامل نسبت به برخورد با متخلفان اقدام شده و یک اطمینان خاطر در مدارسی که مشارکت قانونی و اختیاری اولیا برای کمک به مدرسه صورت میگیرد، ایجاد شده است.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش با بیان اینکه دریافت وجه در مدارس دولتی تخلف است، افزود: عمدهترین شکایتها مربوط به محدودهبندی ثبتنام و بیشترین حجم شکایتها در مناطق پرجمعیت شهری که مجبور به رعایت محدوده بندی ثبت نام هستند، بوده است.
وی بیان کرد: پس از محدوده ثبتنام، بیشترین حجم نارضایتیها مربوط به دریافت نامتعارف وجه است و گاهی نیز درباره لباس فرم مدارس نکاتی منعکس میشود.
کمرئی با اشاره به تأثیر نظارتها در کاهش تخلفات در فرآیند ثبتنام، گفت: ثبت نام تا پایان مرداد ماه ادامه دارد و تا آخر شهریور ماه این فرآیند تکمیل میشود.
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