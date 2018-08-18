کالاهای کشف شده احتکاری در آذربایجان شرقی بین مردم توزیع شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر امروز شنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار آذربایجان شرقی در تبریز با اشاره به کشف کالاهای احتکاری در استان گفت: این کالاها باید با روش های منطقی و درست بین مردم توزیع شود.

وی سپس ادامه داد: البته باید توجه کرد که این کالاها با قیمت مصوب به دست مصرف‌ کننده نهایی می ‌رسد. اگر این کالاهای احتکاری به شکل اصولی بین مردم توزیع شود باعث کاهش قیمت ها خواهد شد.

خدابخش با تاکید بر اینکه نهادهای نظارتی باید با دقت نظارت ها را تشدید کنند و قیمت های بازار را کنترل کنند، ادامه داد: متاسفانه شاهدیم که در برخی اجناس که کاهش عرضه وجود دارد قیمت به سرعت بالا می رود و این درست نیست. برای همین پخش کالاهای احتکاری بین مردم ضروری است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مردم نیز متخلفان را به نهادهای نظارتی گزارش کنند، گفت: برای عبور از این وضعیت همکاری مردم و مسئولان ضروری است. البته در خصوص تامین ارز نیز این اطمینان را به وارد کننده های استان می دهم که ارز آنها تامین می شود.

وی به پتانسیل های صنعتی و اقتصادی استان نیز اشاره کرد و گفت: باید از این قابلیت ها در جهت توسعه استان استفاده کنیم.

خدابخش سپس در پایان همچنین اظهار داشت: وارد کنندگانی که بخواهند مواد اولیه و کالاهای اساسی را وارد کنند ارز دولتی در اختیار آنان قرار می ‌گیرد.