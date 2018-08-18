مرکل: امکان نشست ۴جانبه سوریه تحت بررسی است/ تاریخی مشخص نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در اظهاراتی از بررسی امکان برگزاری نشست چهارجانبه سوریه با مشارکت برلین، مسکو، آنکارا و پاریس خبر داد.

صدر اعظم آلمان در این خصوص اعلام کرد: تا کنون دو چارچوب برای چنین مذاکره ای مورد بررسی قرار گرفته است به نحوی که در هر دو حالت این موضوع با همکاری استفان دیمیستورا (نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه) خواهد بود.

وی در ادامه تأکید کرد: با این وجود، نشست ۴ کشور آلمان، روسیه، فرانسه و ترکیه در این خصوص باید به خوبی برنامه ریزی شده باشد؛ لذا برای چنین دیداری تا کنون تاریخ مشخصی تعیین نشده است.

این در حالیست که نشست مذکور بر اساس اعلام خبرگزاری آسوشیتدپرس توسط ترکیه پیشنهاد شده است.