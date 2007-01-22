موقوفه های عام باید درآمدزا و صرف مسائل روز شود

حجت الاسلام محمد خرسند ، پژوهشگر دینی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به اینکه وقف بر دو قسم عام و خاص است ، اظهار داشت: درآمد موقوفه های خاص را صرفا در همان نیت واقف می توان هزینه کرد مگر اینکه به دلیل پدید آمدن مانع ، با اجازه ولی فقیه و یا حاکم شرع در نزدیک ترین مورد مصرف شود.

وی افزود: اما در وقف عام ، درآمد موقوفه را می توان در هر راهی که برای مسلمین مفید باشد ، هزینه کرد.

این پژوهشگر دینی متذکر شد: البته پیش از تغییر کاربری سنتی درآمد موقوفه های عام ، باید این موقوفه ها را هزینه زا کرد.

خرسند تصریح کرد: الآن بسیاری از موقوفه ها به علت سیاست غلط رژیم گذشته ، سهل انگاری کنونی دستگاه قضائی و یا مدیریت سازمان اوقاف ، در وضعیت بدی به سر می برند و دیگر درآمدزا نیستند.

این پژوهشگر دینی در ادامه بیان داشت: اگر فرهنگ وقف به خوبی برای جامعه تبیین شود ، بسیاری از کارهای خیریه و یا امدادی به جهت مالی از بودجه دولت منفک و به اوقاف متصل می شوند.

وی یادآور شد: متاسفانه اکنون بسیاری از ملک های موقوفه به ثمن وقف به تاراج گذاشته شده اند. در برخی از شهرها مرغوب ترین زمین های وقفی با اجاره بهایی اندک آن هم با دیرکرد پرداخت ، در اختیار افراد خاصی قرار گرفته اند.

خرسند در ادامه گفت: مهم ترین اولویت درآمد موقوفه های عام ، مسائل روز و مرکزهای علمی - فرهنگی مانند دانشگاه ، حوزه و... است.

وی با اشاره به وظیفه سازمان اوقاف در ایجاد بستر مناسب فرهنگی برای وقف عام ، متذکر شد: باید به فرهنگ وقف توجه داشت و آن را از حالت سنتی خارج کرد.