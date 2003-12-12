" سينماي جهان " درهفته اي كه گذشت

* " بن افلك" هنرپيشه فيلمهاي " شكسپيرعاشق " و" مجموعه تمامي ترسها" اعلام كرد تنها درصورتي درقسمت دوم فيلم " درد اويل" به ايفاي نقش مي پردازد كه " كوين اسميت " نيزدراين اثرحضورداشته باشد.اين هنرپيشه درگفتگويي عنوان كرد تمايل ندارد نقش كاركترنابيناي " مت مردوك " را بارديگراحيا كند با اين وجود اگر"اسميت" كارگرداني اين اثررابرعهده گيرد مي تواند دراين زمينه تجديد نظركند.اين دوتابه حال درفيلمهاي " اصول دين"، " دخترجرسي " و" تعقيب امي " با يكديگرهمكاري كرده اند." افلك" درادامه صحبتهايش اضافه كرد:" اطلاع چنداني پيرامون پروژه " درد اويل 2" ندارم اما بي ترديد حضوردراين فيلم انرژي بسياري ازمن مي گيرد.تنها درصورتي دراين فيلم بازي مي كنم كه " كوين اسميت" نگارش فيلمنامه وكارگرداني اش را برعهده گيرد."

* تهيه كننده هاي فيلم " هري پاتروجام آتش " درصدد يافتن هنرپيشگان آسيايي هستند كه بتوانند درقسمت چهارم ازمجموعه آثارپسرجادوگربه ايفاي نقش بپردازند.شنيدهها حاكي ازاين است كه اين دوهنرپيشه بايد دوقلو باشند وتهيه كنندهها ازكساني كه اين شرايط را داشته وتمايل دارند دراين اثربه ايفاي نقش بپردازند درخواست كرده اند كه با ليوسدن پروداكشن تماس بگيرند.

*" ديويد نلسون" بزودي فيلم كمدي " دزد خودرو" را تحت نظارت شركت فيلمسازي چكميت اينترنتيمنت جلوي دوربين مي برد.اين فيلم كه نام " ماريو لوپز" و" لوي پريز" را درمقام تهيه كننده دارد براساس فيلمنامه " مايكل اديس" كليد مي خورد.

" دزد خودرو" داستان زندگي دزدي است كه خودروي مديرتوليد يك فيلم را سرقت مي كند ودرمي يابد كه مدارك توليد كننده و فيلمنامه جديدترين پروژه اش درآن قراردارد .

" ديويد نلسون" تا به حال تنها نماآهنگ ها را جلوي دوربين برده واين اثراولين تجربه وي درزمينه ساخت فيلمهاي بلند به شمارمي رود.

*" جورج كلوني "، هنرپيشه مطرح فيلمهاي " اي برادركجايي" ، "سولاريس " و" يازده ياراوشن " درحال حاضرسرگرم مذاكره براي ايفاي نقش درجديدترين پروژه اش است .

اين اثر براساس خاطرات مامورمخفي سيا درزمان پايان جنگ سرد ساخته مي شود و" سايريانا " نام دارد.

نگارش فيلمنامه اين اثركاري از" استفان گاگان" فيلمنامه نويس اسكاري فيلم " قاچاق " است و اوعلاوه براين كارگرداني را نيزبرعهده مي گيرد.

" سايريانا" تحت نظارت شركت فيلمسازي سكشن ايت جلوي دوربين مي رود كه مديريت آن برعهده " كلوني " و" استيون اسپيلبرگ" است.

*جك نيكلسون" هنرپيشه تحسين شده فيلمهاي " محله چيني ها" و" درخشش " بزودي زندگينامه اش را به رشته تحريردرمي آورد.اين هنرپيشه تصميم دارد كه زندگينامه اش را درقالب يك كتاب ارائه دهد.

ازجمله نقاط قوت اين زندگينامه مي توان به تجربيات وي اشاره كرد كه درطول خط مشي هنري اش درسينما شكل گرفت.

*" مت ديمون" هنرپيشه مطرح فيلمهاي " آقاي رايپلي با استعداد " و" باران ساز" تصديق كرد كه پيش ازايفاي نقش درفيلم " هويت بورن"شرايط كاري اش آنچنان كه بايد اميدواركننده نبوده است.هنرپيشه جوان دنياي سينما دراين مورد گفت :" مدتي بود كه زنگ تلفنم به صدا درنمي آمد .فيلمهاي بسيار را دركارنامه هنري ام ثبت كرده بودم كه بافروش خوبي درگيشه مواجه بودند با اين وجود مدت زمان يك سال بود كه درهيچ پروژه سينمايي شركت نداشتم وتنها درنمايش " اين جواني ماست" بازي مي كردم تااينكه فيلم " هويت بورن" سرانجام به نمايش درآمد.شبي كه ازنمايش ويژه فيلم به خانه بازگشتم با 35 پيشنهاد كاري مواجه شدم . اين فيلم به سرعت زندگيم را تغييرداد."اين هنرپيشه درحال حاضرسرگرم ايفاي نقش درفيلم " برتري بورن" است اين درشرايطي است كه فيلم " چسبيده به تو" را نيزدراكران عمومي دارد.