جهانگیر شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر به اهمیت ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی البرز در راستای حمایت از توسعه اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: در پرداخت تسهیلات بانکی در دوشاخه تسهیلات طرح رونق تولید و همچنین تسهیلاتی که خود بانکها بهطور مستقیم پرداخت میکنند از سال ۹۶ تاکنون، استان البرز رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.
وی تأکید کرد: در رتبهبندی تسهیلات طرح رونق تولید استان البرز با قرار گرفتن در جایگاه نخست کشوری حدود ۱۴۰ میلیارد تومان با استان دوم در این زمینه اختلاف دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه درزمینهٔ واگذاری تسهیلات از سوی بانکهای البرز به واحدهای تولیدی - صنعتی این استان مشکلی وجود ندارد، گفت: تنها اعتراضی که در این مورد از سوی صنعتگران و تولیدکنندگان استان مطرح میشود به کارمزد و سود بالای تسهیلاتی بازمیگردد که بانکها در اختیار آنها قرار میدهند.
شاهمرادی بیان کرد: صنعتگران ما به تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۰ درصد یا تکرقمی نیاز دارند تا در بازپرداخت آن با مشکل مواجه نشوند بهویژه در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور که اداره واحدهای صنعتی و کمک به چرخه تولید با مشکلات بیشتری نسبت به گذشته مواجه است.
وی ادامه داد: چون بانکها درازای واگذاری تسهیلات بانکی وثیقه دریافت میکنند، برخی از مدیران واحدهای صنعتی در تأمین آن با مشکل مواجه هستند و به همین دلیل نمیتوانند بهراحتی از این تسهیلات بهرهمند شوند.
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