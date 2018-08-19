وقوع ۹ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی طی یک روز در همدان

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۹ عملیات اطفای حریق و ۴ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: روز ۲۷ مردادماه شهروندان همدانی ۵۱۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد تماس ۱۳ مورد منجر به عملیات شده است.

بیاناتی بابیان اینکه ۱۲ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۸۰ تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه ۴۰۵ مورد از تماس ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۹ مورد آتش سوزی شامل حریق درختان در کلپا، ۲ مورد حریق گندمزار در شهرک اندیشه و شهرک الوند و ۶ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در قاسم آباد، بلوار فرودگاه، سی متری عمار، اعتمادیه و سعیدیه ۲ مورد بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: همچنین ۴ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در آرامگاه بوعلی و شهرک الوند، نجات حیوانات در خضر و رها سازی اندام بدن از زیر سنگ در بلوار بعثت توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی گفت: تعداد ۸ نفر نجات یافته طی ین عملیات گزارش شده است.