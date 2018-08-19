اشتغال جوانان سرباز،دغدغه مهم نیروهای مسلح/مهارت آموزی در۱۲۴ رشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار سید مهدی فرحی در بازدید از آزمون مهارت آموزی کارکنان وظیفه استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: امروز مسئله اشتغال جوانان از دغدغه های اصلی خانواده ها و مسئولان است.

وی افزود: طبق آمارهای رسمی در حال حاضر حدود ۳.۵ میلیون نفر در کشور بیکار داریم که تعداد قابل توجهی از آنان جوانان تحصیلکرده ای هستند که پس از اتمام دوران تحصیل و سربازی وارد بازار کار می شوند.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۴۰۰ هزار سرباز وارد نیروهای مسلح و به همین تعداد خدمت سربازی را به اتمام می رسانند و وارد اجتماع می شوند، گفت: مدت ۲ ساله خدمت سربازی فرصت بسیار خوبی است که در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد و درحال حاضر بیشتر سربازانی که وارد خدمت می شوند دارای تحصیلات خوبی هستند که این یک نکته مثبت محسوب می شود تا بتوانیم بهره وری این دوران را به ویژه در اوقات فراغت سربازان بیشتر کنیم.

این مقام ارشد نظامی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح آن است که سربازان به عنوان نیروی مولد جامعه مهارت های مورد علاقه خود را در این دوران کسب و از این آموزش ها برای اشتغال و کارآفرینی استفاده کنند.

سردار فرحی تصریح کرد: سال گذشته ۱۰۰ هزار سرباز وارد این دوره ها شده اند که در سال جاری این تعداد به ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.

وی بیان کرد: سال گذشته این دوره ها را با ۱۱ مهارت شروع کردیم و امسال در ۱۲۴ شاخه فعال شده ایم و قصد داریم سطح کمی و کیفی دوره ها را بیش از پیش ارتقاء دهیم.

این مقام نظامی ابراز کرد: بحث فرهنگ سازی در بین فرماندهان، سربازان و خانواده ها بسیار مهم است و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) فرمودند ما باید در این سه قشر تلاش کنیم و فضا را به سمتی پیش ببریم که جذابیت سربازی بیشتر شود و جوانان با علاقمندی و شور و نشاط بیشتری وارد این دوران مقدس شوند.

سردار فرحی تأکید کرد: فرماندهان و مدیران باید این باور را تقویت کنند که بدون آنکه به اقتدار دفاعی و توان رزمی نیروهای مسلح لطمه ای وارد شود می توان بهره وری سربازان را افزایش داد و از این فرصت به صورت "بُرد - بُرد" استفاده کرد.

وی گفت: تاکنون ۱۶ وزارتخانه، ۱۴ دستگاه و نهاد دیگر برای همکاری در این طرح اعلام آمادگی کرده اند که با توجه به ظرفیت های بالای سازمان فنی حرفه ای کشور، کار را با این سازمان شروع و با ۱۷ دستگاه دیگر نیز تفاهم نامه امضا کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: سربازان جوان، آینده سازان این کشور هستند که پس از اتمام دوران سربازی در بازه ای در حدود ۴۰ تا ۵۰ سال در چرخه کار کشور فعالیت دارند، بنابراین تقویت بنیه مهارتی آنها می تواند نقش بسیار موثری در بهبود اقتصاد کشور داشته باشد.

سردار فرحی اظهار داشت: برنامه ریزی هایی در دست اجراست تا این طرح از دوران نوجوانی شروع شود و افراد از سنین پایین تر با شناخت بهتر علایق و استعدادها وارد حوزه های کاری مورد علاقه خود شوند و وقتی وارد دوران سربازی و بازار کار می شوند، بازدهی بالاتری داشته باشند.

فرمانده قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در این خصوص مشوق هایی نیز در نظرگرفته شده است که در آینده نزدیک به اطلاع عموم خواهد رسید.