فردا در تاريخ

شهادت آيت الله مفتح :





محمد مفتح در سال 1307 ش ديده به جهان گشود . وي پس از طي تحصيلات مقدماتي و فراگيرى مقدمات علوم عربى ، فقه و بخشى از منطق نزد پدر و اساتيد وقت حوزه همدان به سال 1322 ه ش به قم مهاجرت كرد . ايشان دروس خارج فقه و اصول را نزد، رهبر كبير انقلاب حضرت امام خمينى (ره ) فراگرفت . آية الله مجاهد تبريزى و آية الله العظمى بروجردى (ره ) ، علامه طباطبائى ، آية الله العظمى سيد محمد رضا گلپايگانى (ره ) و آية الله العظمى مرعشى نجفى (ره ) از جمله استادان ايشان بودند . شهيد مفتح به موازات علوم حوزوى تحصيلات دانشگاهى را پى گرفت و به دريافت مدرك دكتري در رشته الهيات و معارف اسلامى نائل آمد. ترجمه تفسير مجمع البيان ، حاشيه بر اسفار ملاصدرا ، روش انديشه ، حكمت الهى و نهج البلاغه ، آيات اصول اعتقادى قرآن ، نقش دانشمندان اسلام در پيشرفت علوم ، ويژگيهاى زعامت و رهبرى از جمله اثار علمي آن فقيه و دانشمند عاليقدر است . دكتر مفتح در دوران اختناق ستم شاهى در مسجد قباى تهران به روشنگري مي پرداخت . ايشان پس از مدت ها تبليغ روش امام خميني( ره) در مساجد و منابر و افشاگري عليه جنايات رژيم پهلوي ، در سوم آذر 1353 ش . دستگير و در زندان تحت شكنجه هاى سختى قرار گرفت . در عيد فطر سال 1356 نماز با شكوهي برگزار شد وشهيد مفتح در آن آشكارا از امام( ره ) تجليل نمود. او پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، سنگر تحصيل و علم را رها نكرد و از طرف امام( ره) در شوراي انقلاب عضويت يافت . سرانجام آيت الله مفتح در حالي كه مسئوليت سرپرستي دانشكده الهيات را داشت در ساعت 9 صبح روز 27 آذر 1358 هنگام ورود به دانشكده توسط عناصر گروهك فرقان به همراه 2 نفر از پاسداران خود به شهادت رسيد.



روز وحدت حوزه ودانشگاه :



با هدف تبادل نظر ميان حوزه ها و دانشگاهها و همچنين با عنايت به اين كه ضروري است از فرهنگ حوزه ، دانشگاه ها واز فرهنگ جديد دانشگاه ، حوزه ها آشنا شوند ، چنين روزي به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاري شد . حضرت آيت الله خامنه اي ، مقام معظم رهبري طي سخناني در اين باره فرموده اند :

روز وحدت حوزه ودانشگاه از يادگارهاي ارزشمند امام بزرگوار ماست . اين مساله هم مثل تدابير و تصميم هاي مهمي كه در راه جريان صحيح و اسلامي جامعه ما آن حكيم عالي مقام و آن انسان والا و بصير مطرح كردند يكي از بركات وجودي ايشان شده و هست و انشاء الله خواهد بود ... وحدت حوزه ودانشگاه كه امام به عنوان يك شعار مطرح كردند اغلب از واقعيت تلخي در جامعه ما و يا همه جوامع اسلامي منشا مي گرفت كه آن واقعيت تلخ ، ساخته و پرداخته مستقيم و حساب شده دست استعمار بود و آن واقعيت اين بود كه وقتي استعمارگران نقشه هاي فتوحات سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود را طراحي مي كردند به يك مانع برخورد مي كردند و آن اعتقادات ديني ملت ها بود . وحدت حوزه ودانشگاه يعني وحدت در هدف . هدف اين است كه همه به سمت ايجاد يك جامعه اسلامي پيشرفته مستقل ، جامعه امام ، جامعه پيشاهنگ ، جامعه الگو ، ملت شاهد ، ملتي كه مردم دنيا با نگاه به او جرات پيدا كنند تا فكر تحول را در ذهن خودشان بگذرانند و در عملشان پياده كنند ، حركت نمايند .

(حديث ولايت ج 6 ص 72 تا 84 ، 28 آذر 1369 )



بازگشايي دانشگاهها پس از انقلاب فرهنگي :





در چنين روزي در سال 1361 ه ش پس از تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، طي مراسمي در دانشگاه تهران، دانشگاهها و مراكز عالي كشور بازگشايي شد. دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور به منظور پاكسازي مراكز علمي از برخي افكار انحرافي و همچنين آرام نمودن فضاي سياسي و ملتهب دانشگاههاكه برخلاف اهداف مردم و انقلاب بود ، ارديبهشت 1359 تعطيل شد.



حكيمي به جاي قوام :

درچنين روزي درسال 1326 ه ش ، ابراهيم حكيمي به جاي قوام السلطنه نخست وزيرايران شد. دردوره پانزدهم نشانه ‏هاي تفرقه و مخالفت با اهداف قوام روز به روز بيشتر مي شد . سردار فاخر حكمت كه از اعضاي كميته مركزي حزب دموكرات بود و به عنوان رئيس مجلس نيز انتخاب شده بود ، فراكسيون قدرتمند مجلس را تحت تاثير خود داشت وبه اين ترتيب طرفداران قوام در اقليت قرار گرفتند و كابينه قوام در خطر سقوط قرار گرفت. در اين حال محمد رضا شاه با اطمينان از اين كه قوام، اكثريت را در مجلس از دست داده، با وزراي كابينه قوام از طريق عواملش مذاكره كرد و آنان استعفاي خود را براي شاه فرستادند. با درخواست قوام براي گرفتن راي اعتماد از مجلس، كابينه‏اش راي نياورد و بدين ترتيب كابينه او در چنين روزي سقوط كرد . قوام كه پيش‏بيني چنين امري را نمي‏كرد از ايران خارج شد و مدتي در فرانسه ماندگار شد. پس از او ابراهيم حكيمي كابينه فرمايشي شاه را اداره مي كرد .



صدور راي ديوان لاهه :





در چنين روزي در سال 1369هجري شمسي پرونده كنسرسيوم نفتي به طور قانوني خاتمه يافت .

ديوان دادگستري بين المللي لاهه در چنين روزي با صدور رايي ، قرارداد كنسرسيوم را كه ادامه امتيازنفت ويليام ناكس دارسي بود ، مختومه اعلام كرد . اين پرونده كه بررسي آن مدت ها به طول انجاميد ، پس از اتمام ، مقاديرزيادي از ثروت ملي

ايران را بازگرداند .



شكست شاه جهان از سربازان ايراني :

در چنين روزي در سال 1650 ميلادي نيروهاي نظامي هندوستان كه به دستور شاه جهان فرمانرواي هند ، به قندهار حمله ور شده بودند از سربازان ايراني مستقر در ساخلوي اين شهر شكست خورده ، عقب نشيني كردند .



در گذشت استاد فلسفي :

درچنين روزي در سال1377هجري شمسي حجة الاسلام و المسلمين محمدتقي فلسفي ازواعظان مشهور كشور به ديار حق شتافت . وي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نيز با برگزاري مجالس وعظ ونصيحت گامهاي عملي مهمي در تنوير افكار عمومي برداشت . " اخلاق از نظر همزيستي و ارزش هاي انساني" در دو جلد ، "آيت الكرسي پيام انساني توحيد " ،" مكارم اخلاق " در دوجلد ،" معاد از نظر روح و جسم " در سه جلد ، "شرح و تفسير دعاي مكارم الاخلاق " در سه جلد و" سخن و سخنوري " از عناوين مهمترين آثار اوست .



درگذشت محمد تقي دانش پژوه :

در چنين روزي در سال 1375 ه ش محمد تقي دانش پژوه نسخه شناس و محقق ايراني دار فاني را وداع گفت. وي متولد سال 1290 ه ش است .



در گذشت محمد شير خدايي :

در چنين روزي در سال 1379 ه ش استاد محمد شير خدايي چشم از جهان فرو بست . وي نوازنده قره ني و سازنده تصانيف موسيقي سنتي ايراني بود . او متولد سال 1305 ه ش است .



كشف باكتري طاعون :

در چنين روزي در سال 1894 ميلادي الكساندر يرسن ميكروب طاعون را كشف كرد . در گذشته طاعون عامل مرگ و مير بسياري از انسان ها بود . با كشف عامل اين بيماري ، پزشكان توانستند در جهت ساخت پاد تن آن تلاش هاي ويژه اي نمايند و به طرز قابل ملاحظه اي اين بيماري را كه در گذشته به اپيدمي تبديل مي شد ، كنترل كنند . طاعون از حشره اي بنام كك به انسان سرايت مي كند. طاعون ريوي از انسان به انسان ديگر سرايت مي كند. موش در حال حاضر عامل انتقال اين بيماري است .



آغاز عصر اتم :

در چنين روزي در سال 1938 ميلادي اتو هان فيزيكدان آلماني توانست هسته اتم را بشكافد . اي اقدام وي آغازعصر اتم را در آينده اي نزديك رقم مي زد .



روز جهاني مهاجران :

همه ساله چنين روزي به عنوان روز جهاني مهاجران گرامي داشته مي شود .



روز ملي نيجر :



نيجر در منطقه استوايي ، مركز آفريقاي غربي ، بين نيجريه و ليبي قرار گرفته است . نژاد مردم اين كشور سياه و زبان رايج ميان آنان فرانسوي و عربي است . اكثر مردم اين كشور مسلمان اند . نوع حكومت اين كشور جمهوري است . نيجر در سال 1960 ميلادي از فرانسه مستقل شد و در بيستم سپتامبر همان سال به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . پايتخت اين كشور نيامي نام دارد .



تولد پل كله :





در چنين روزي در سال 1897 ميلادي پل كله نقاش مشهور فرانسوي به دنيا آمد . او از پيروان سبك آبستره يا نقاشي انتزاعي است . وي كه دوست و همفكر كاندينسكي نقاش معروف است ، معتقد به غلبه كل بر جزء و روح بر ماده بود . او براي دستيابي به مفاهيم هنري خاص خود ، به عرفان شرقي توجه خاصي نشان مي داد. وي در اين زمينه مي گويد : " هنر، مرئي كردن نامرئي است ".



عرضه خودروي جديد به بازار :





در چنين روزي در سال 1898 ميلادي خود روي جديدي كه سرعت آن به 63 كيلومتر در ساعت مي رسيد به بازار عرضه شد .



دستور حمله به شوروي :

در چنين روزي در سال 1940 ميلادي آدولف هيتلر در اقدامي سري ، دستور حمله نازي ها به اتحاد جماهير شوروي سابق را صادر كرد .



ژاپن در سازمان ملل :

در چنين روزي در سال 1956 ميلادي ژاپن در سازمان ملل متحد پذيرفته شد .



شكست ركورد جهاني دو :

در چنين روزي در سال 1963 ميلادي ران كلارك ركورد جهاني در ورزش دو ميداني را شكست . وي شش مايل را در هفده دقيقه و هفده ثانيه طي كرد .



حذف مجازات اعدام از انگلستان :

در چنين روزي در سال 1969 پارلمان انگلستان براي نخستين بار مجازات اعدام قتل عمد را از فهرست مجازات هاي خود حذف كرد .



پذيرش طلاق در ايتاليا :

در چنين روزي در سال 1970 ميلادي ايتاليا رسما طلاق را پذيرفت .



تولد شارل دو مونتسكيو :

