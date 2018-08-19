فراخوان نخستین کنگره کشوری آیین های عاشورایی در قروه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری ده دوره کنگره کشوری شعر عاشورایی قروه، به منظور معرفی ظرفیت های بخش های مختلف فرهنگی شهرستان در حوزه های مرتبط به گفته رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی قروه در سال جاری تصمیم بر این شد که کنگره شعر عاشورایی به آیین های عاشورایی تغییر یابد.

شهلا مژده با بیان اینکه بر همین اساس کنگره کشوری شعر عاشورایی به کنگره کشوری آیین های عاشورایی تبدیل شد، افزود: در همین زمینه فراخوان نخستین کنگره کشوری آیین های عاشورایی قروه در سه بخش شعر، اجرای آیین های نمایش عاشورایی و عکس های عاشورایی (ویژه شهرستان قروه) منتشر شد.

وی هدف از این کنگره را معرفی ظرفیت های فرهنگی شهرستان قروه در موضوعات مرتبط با فرهنگ عاشورایی، گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی به ویژه فرهنگ و هنر عاشورایی در سطح جامعه، صیانت از آداب و سنن ایرانی – اسلامی و ایجاد فضای وحدت فرهنگی و اجتماعی مرتبط با فرهنگ عاشورا دانست.

همچنین تحکیم پیوند بین دین، هنر و رسانه با معرفی صحنه های عزاداری خاص ویژه محرم در قالب آثار فرهنگی، شناسایی و معرفی تأثیرگذارترین آیین های سوگواری، رصد فرهنگی عاشورا و آشنایی با توانمندیهای نهفته در این زمینه و ... از دیگر اهداف این کنگره هستند.

شهلا مژده از برگزاری این کنگره در تاریخ های ۲۸ و ۲۹ مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: علاقه مندان می توانند آثار خود را در بخش شعر تا ۳۱ شهریور ماه و در بخش عکس تا پایان دهه اول محرم ۹۷ به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.

وی شرایط شرکت در بخش عکس را برای علاقه مندان آزاد دانست و عنوان کرد: این بخش ویژه شهرستان قروه بوده و عکس های ارسالی باید از محرم سال ۹۷ و به صورت شخصی گرفته شده باشد. همچنین هر شرکت کننده می تواند حداکثر ۵ قطعه عکس ارسال نماید.

به گفته مژده علاقه مندان می توانند هم با تلفن همراه و هم دوربین عکاسی، عکس گرفته و با موضوع نگاهی به آیین های عاشورایی خاص و بومی در شهرستان قروه که شامل به تصویر کشیدن مراسم و آیین های عزاداری در ماه محرم در سطح روستاها و شهرهای قروه است، آثار خود را ارائه دهند.

وی به شرایط شرکت در بخش شعر پرداخت و موضوع این بخش را شامل تمامی مباحث مرتبط به نهضت عاشورایی دانست و بیان کرد: در این بخش شعرا در دو رده سنی جوانان زیر ۳۰ سال و بزرگسالان بالای ۳۰ سال می توانند آثار خود را به زبان فارسی ارسال کنند.

همچنین در این بخش آثار ارسالی می تواند در تمامی سبک ها و قالب های شعری باشد و از هر شاعر ۳ اثر پذیرفته می شود.

علاقه مندان به شرکت در نخستین کنگره کشوری آیین های عاشورایی قروه می توانند آثار خود را به دبیرخانه کنگره به نشانی «استان کردستان، شهرستان قروه، شهرک فرهنگیان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قروه» ارسال یا به آدرس الکترونیکی Delbaranadabi۲۰۱۰@gmail.com بفرستند.

شرکت کنندگان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان مراجعه و یا با شماره های ۰۸۷۳۵۲۴۷۴۲۰ و ۰۸۷۳۵۲۲۲۲۶۰ تماس حاصل نمایند.