به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگریان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل کمیته امداد استان زنجان، در پاسخ به سؤال مهر در خصوص جامعه هدف کمیته امداد، گفت: سه میلیون نفردر سطح کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند و بر اساس منابع در دسترس همین آمار به‌صورت ثابت است و برخی‌ها به توانمندی رسیدند و از تحت حمایت خارج شدند و افراد جدید جایگزین می‌شوند.

وی اظهار کرد : به علت شرایط سخت اقتصادی امسال تقاضا و مراجعه به کمیته امداد افزایش‌یافته است و با تدابیری که همکاران و مدیران داشتند تلاش به بر این است در راستای گره‌گشایی از مردم منابع را اداره و مدیریت کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی گفت: جامعه ما دینی است و امروز که در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم اعتماد مردم به کمیته امداد بیشتر شده و جمع‌آوری صدقات در سطح کشور افزایش داشته است چراکه جمع آوری صدقات در استان زنجان ۱۳ درصد و مشارکتهای مردمی هم ۱۸ درصد افزایش داشته است.

عسگریان تأکید کرد: طی سال گذشته ۱۷۰ هزار شغل در سطح کشور برای مددجویان کمیته امداد ایجاد شد که از این تعداد ۱۸ هزار فرصت شغلی از طریق کاریابی در مؤسسات و بنگاه‌های موجود بوده و ۱۵۲ هزار شغل هم فرصت شغلی جدید بوده است.

وی ابراز کرد: خوشبختانه طی چند سال اخیر بانک‌های عامل همکاری خوبی را در پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته داشتند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی به جشن عاطفه‌ها اشاره کرد و گفت: جشن عاطفه‌ها یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اجرایی کمیته امداد است.

عسگریان به مسجد محور بودن مراکز نیکوکاری در سطح کشور اشاره کرد و گفت: ۹۳۰ مرکز نیکوکاری در کشور داریم و هدف‌گذاری ۲ هزار مرکز است و تا پایان سال آینده به ۵ هزار مرکز نیکوکاری باید برسد که بالای ۷۰ درصد فعال است.

وی تصریح کرد: در عید قربان قربانگاه‌هایی در نظر گرفته شد که با اهدای یک قربانی یک قربانی خود کمیته امداد هدیه می‌کند و این‌یک طرح تشویقی است و به‌صورت پایلوت در ۱۵ استان اجرا می‌شود.