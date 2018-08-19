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۲۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۰۵

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی:

سه میلیون نفردر سطح کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند

سه میلیون نفردر سطح کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند

زنجان-معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی گفت:سه میلیون نفردر سطح کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند ولی به علت شرایط سخت اقتصادی تقاضا و مراجعه به کمیته امداد افزایش‌یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگریان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل کمیته امداد استان زنجان، در پاسخ به سؤال مهر در خصوص جامعه هدف کمیته امداد، گفت: سه میلیون نفردر سطح کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند و بر اساس منابع در دسترس همین آمار به‌صورت ثابت است و برخی‌ها به توانمندی رسیدند و از تحت حمایت خارج  شدند و افراد جدید جایگزین می‌شوند.

وی اظهار کرد : به علت شرایط سخت اقتصادی امسال تقاضا و مراجعه به کمیته امداد افزایش‌یافته است و با تدابیری که همکاران و مدیران داشتند تلاش به بر این است در راستای گره‌گشایی از مردم منابع را اداره و مدیریت کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی گفت: جامعه ما دینی است و امروز که در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم اعتماد مردم به کمیته امداد بیشتر شده و جمع‌آوری صدقات در  سطح کشور افزایش داشته است چراکه جمع آوری صدقات در استان زنجان  ۱۳ درصد و مشارکتهای مردمی هم  ۱۸ درصد افزایش داشته است.

عسگریان تأکید کرد: طی سال گذشته ۱۷۰ هزار شغل در سطح کشور برای مددجویان کمیته امداد ایجاد شد که از این تعداد ۱۸ هزار فرصت شغلی از طریق کاریابی در مؤسسات و بنگاه‌های موجود بوده و ۱۵۲ هزار شغل هم فرصت شغلی جدید بوده است.

وی ابراز کرد: خوشبختانه طی چند سال اخیر بانک‌های عامل  همکاری خوبی را در پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته داشتند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی به جشن عاطفه‌ها اشاره کرد و گفت: جشن عاطفه‌ها یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اجرایی کمیته امداد است.

عسگریان به مسجد محور بودن مراکز نیکوکاری در سطح کشور اشاره کرد و گفت: ۹۳۰ مرکز نیکوکاری در کشور داریم و هدف‌گذاری ۲ هزار مرکز است و تا پایان سال آینده به ۵ هزار مرکز نیکوکاری باید برسد  که بالای ۷۰ درصد فعال است.

وی تصریح کرد: در عید قربان قربانگاه‌هایی در نظر گرفته شد که با اهدای یک قربانی یک قربانی خود کمیته امداد هدیه می‌کند و این‌یک طرح تشویقی است و به‌صورت پایلوت در ۱۵ استان اجرا می‌شود.

کد مطلب 4378953

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