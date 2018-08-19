مصرف بنزین در مهاباد امسال ۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شجاعی ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک این شهرستان اظهارداشت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۲۶ میلیون و ۲۸۷ هزار لیتر بنزین در این شهرستان مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹ درصد افزایش نشان می دهد.افزایش مصرف بنزین در مهاباد

وی، افزایش تعداد گردشگران و بالا رفتن ۵۰ درصدی نازل های سوخت را از عوامل افزایش مصرف سوخت بنزین در سطح شهرستان اعلام کرد و افزود: امسال همچنین به سبب گازرسانی به مناطق روستایی مصرف نفت سفید نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۳ درصد کاهش یافته و حدود شش میلیون لیتر توزیع شده است.

شجاعی در باره مصرف نفت گاز هم گفت: امسال ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر نفت گاز مصرف شده که درمقایسه با مدت مشابه پارسال هفت درصد افزایش نشان می دهد.

فرماندار شهرستان مهاباد در ادامه به ضرورت اجرای قوانین ترافیکی در سطح شهرتأکید کرد.

رئیس اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان مهاباد هم در این جلسه گفت: امسال تعداد تصادفات جرحی داخل شهر شش درصد نسبت به پارسال کاهش یافته است.

سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه ۴۳ درصد تصادفات شهری مربوط به برخورد ماشین با عابر پیاده است،افزود: ۳۸ درصد تصادفات جرحی شهری مربوط به موتورسیکلت سواران است.