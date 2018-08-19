اولین اظهارنظر طهرانچی درباره تغییرات مدیریتی در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی طهرانچی عصر امروز در جلسه معارفه سرپرست جدید دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: تغییر ریاست این دانشگاه، تغییری روشی بود و معاونین این دانشگاه همه افرادی هستند که به بهترین وجه انتخاب شده اند و با توان و قوت گذشته، کار خود را ادامه می دهند.

وی افزود: در خصوص روسای استانی این دانشگاه نیز اگر این افراد براساس برنامه ها فعالیت کنند به کار خود ادامه خواهند داد.

طهرانچی ادامه داد: در صورتی که روسای استانی براساس برنامه ها، فعالیت نکنند ممکن است تغییراتی برای این موضوع لازم باشد.

سرپرست دانشگاه آزاد درباره روسای دو واحد دانشگاه آزاد نیز تصریح کرد: به زودی روسای واحدهای علوم تحقیقات و استان تهران این دانشگاه تعیین خواهند شد.

سرپرست دانشگاه آزاد گفت: جلسه امروز، جلسه بسیار مهمی بود و در جلسه تودیع و معارفه نتایج مربوط به جلسه صبح هیئت امنا به اطلاع مسئولین دانشگاه رسید.

تهرانچی افزود: در جلسه امروز هیئت امنای دانشگاه آزاد فرهاد رهبر رئیس سابق این دانشگاه نیز حضور داشت. من و فرهاد رهبر با هم به دانشگاه آزاد آمدیم و در سال گذشته به اتفاق آراء وی به عنوان رئیس دانشگاه انتخاب شد و امروز نیز به اتفاق آراء، من به عنوان سرپرست دانشگاه انتخاب شدم. این تغییر شتابان در دانشگاه آزاد برای ایجاد تحولات مورد توجه هیئت امنا بوده است.

سرپرست دانشگاه آزاد با اشاره به تدوین برنامه ای در واحد استان تهران دانشگاه آزاد گفت: امیدواریم بتوانیم این برنامه را در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد عملیاتی کنیم.

وی تصریح کرد: برنامه های این دانشگاه در راستای منویات مقام معظم رهبری، پیشرفت اشتغال دانش آموختگان و فعالیت های دانش بنیان خواهد بود.

طهرانچی اظهار داشت: نظام مندی تحصیلات تکمیلی و مأموریت محوری از اولویت های این دانشگاه خواهد بود.

سرپرست دانشگاه آزاد عنوان کرد: ما به دنبال ایجاد سرمایه نیستیم و از موضوعی به اسم سود بانکی نیز پرهیز می کنیم بلکه برنامه داریم از طریق فعالیت های دانش بنیان بستری را فراهم کنیم تا اشتغال فارغ التحصیلان را ایجاد کنیم.

وی گفت: فرهاد رهبر جزء هیئت امنا است و عضو آن خواهد بود.

طهرانچی خاطرنشان کرد: من و فرهاد رهبر با یکدیگر دوست هستیم و این دوستی ادامه خواهد داشت.

سرپرست دانشگاه آزاد با اشاره به ایجاد هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد گفت: برنامه این دانشگاه به کارگیری نخبگان علمی است.

وی افزود: جابجایی رخ داده در این دانشگاه به این دلیل است که بتوانیم موضوعات مورد نظر هیئت امنا را تسریع بخشیم.

طهرانچی عنوان کرد: آموزش عالی ما در کارآمدی با مشکل مواجه است و با توجه به اینکه ایران جزء ۱۰ کشور اول جمعیت دانشجویی جهان قرار دارد اما نتوانستیم برای اشتغال فارغ التحصیلان و اشتغال دانش بنیان فعالیتی انجام دهیم و بر این اساس چگونه انتظار داریم امید به جوانان ما بازگردد.

سرپرست دانشگاه آزاد اظهار داشت: دانشگاه ها نتوانسته اند برای آینده اشتغال جوانان فکری کنند و این اعتراض در کنکور سراسری قابل مشاهده است که بسیاری از داوطلبان علاقه دارند در رشته های تجربی پذیرفته شوند.

وی افزود: اگر بخواهیم این روند اصلاح شود باید از دانشگاه آزاد شروع کنیم. دانشجویان این دانشگاه، موضوع هزینه کرد برای آموزش عالی را به خوبی درک می کنند چرا که این افراد شهریه می پردازند.

تهرانچی گفت: طی سه هفته آینده برنامه راهبردی دانشگاه را تهیه می کنیم و به هیئت امنا ارائه خواهیم کرد تا در جلسه آینده هیئت امنا این برنامه بررسی و رأی آورد.

وی در خصوص اصلاح ساختار اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد یادآور شد: در شرایطی که دانشگاه های دولتی برای جذب هیئت علمی به صورت انقباضی عمل می کنند دانشگاه آزاد این ظرفیت را دارد که فراخوان جذب هیئت علمی اعلام کند و جوانان عالم و متعهد را پذیرش کند.

تهرانچی گفت: در بودجه امسال دانشگاه آزاد برای واحدهایی که با مسئله مالی مواجه هستند ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای جذب هیئت علمی در نظر گرفته شده است که در شش ماهه دوم این بودجه به واحدها اختصاص داده خواهد شد.