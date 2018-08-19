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۲۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۲۰

استاندار تهران:

نیازی به تردد خودروهای عمومی ورامین از داخل شهر قرچک نیست

نیازی به تردد خودروهای عمومی ورامین از داخل شهر قرچک نیست

تهران- استاندار تهران در جلسه شورای ترافیک این استان گفت: کمربندی جنوبی قرچک برای انتقال مسافران قرچک و ورامین به تهران کافی است و نیازی به تردد خودروهای عمومی ورامین از داخل شهر قرچک نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک استان طی سخنانی با تاکید بر لزوم تهیه طرح جامع شهر تهران گفت: به نظر می رسد، که شهرداری تهران می بایست با انتخاب یک مشاور حقوقی توانمند، به بررسی مطالعات انجام شده در خصوص شهر تهران بپردازد.

وی گفت: این شرکت مشاور باید در مدت مشخص طرح جامع شهر تهران را پیگیری و آماده کند.

استاندار تهران گفت: باید مطالعات طرح جامع شهر تهران بررسی دقیق شده و برای تصویب به شورای ترافیک شهر و استان تهران ارائه شود.

نماینده عالی دولت در استان تهران سپس در خصوص برخی از مشکلات مسافران ورامین و قرچک برای انتقال از پایانه مترو « جوانمرد قصاب» گفت: هماهنگی های لازم برای رفع این مشکلات با شهرداری تهران انجام شده است و طبق گزارش های ارائه شده، با قول مساعد شهرداری، این پایانه به سرعت تکمیل می شود.

مقیمی در خصوص افزوده شدن خط اتوبوس ایستگاه جوانمرد قصاب به ورامین نیز گفت: این خط با تدبیر شهرداری ورامین و فرمانداری قرچک از کمربندی قرچک راه اندازی شود.

وی در خصوص برخی مشکلات برای عبور خودروهای عمومی ورامین از داخل شهر قرچک افزود: انتقال مسافران از قرچک و ورامین از طریق کمربندی کنار قرچک به راحتی امکان پذیر است و نیازی به عبور و مرور وسایل حمل و نقل عمومی از داخل شهر نیست.

کد مطلب 4379298

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