به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ابک عصر یک‌شنبه در دومین شورای فنی استان سمنان به میزبانی سالن جلسات مدیریت بحران استانداری با محوریت اصلاح الگوی مصرف انرژی و نیز رفع موانع فعالیت مطلوب‌تر پیمانکاران ضمن بیان اینکه حمایت از پیمانکاران در شرایط نوسانات ارزی وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی است، ابراز داشت: اگر پیمانکاران از سوی نهادهای مختلف حمایت نشوند قطعاً درروند اجرای پروژه دچار چالش‌های جدی خواهیم شد لذا باید این حمایت‌ها به نحوی باشد که آن‌ها بتوانند تعهدات خود را به سرانجام برسانند.

وی افزود: در شرایطی که با نوسانات قیمت ارز و گران شدن مصالح در کشور مواجه هستیم باید تدابیر لازم را برای این موضوع طرح‌ریزی و به انجام برسانیم لذا به‌عنوان راهکار، پیشنهادهایی مطرح‌شده است که امیدواریم با کمک انجمن صنفی پیمانکاران اقدامات لازم برای حمایت از آن‌ها انجام شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه در حال حاضر سیمای شهری برخی نقاط استان ازلحاظ تأمین مصالح به‌کار رفته دچار برخی اشکالات است، ابراز داشت: با توجه به مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان باید نوع این مصالح به‌کاررفته مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان بهترین بهره‌وری را از ساختمان داشت که خوشبختانه ورود نظام‌مهندسی در این مقوله توانسته اثرگذار باشد.

ابک در ادامه تصریح کرد: در نوع ساختمان و مصالح باید شرایط اقلیمی نیز موردتوجه باشد لذا در برخی مناطق شاهد نصب چیلرهای جذبی هستیم که باید دستگاه‌های اجرایی به‌منظور بهبود مصرف انرژی این چیلرها را جایگزین و طبق بخشنامه سال ۸۸ عمل کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه شورای فنی استان سمنان به مرجعی برای ساخت‌وسازهای ساختمان در استان محسوب می‌شود لذا انتظار می‌رود همه با تبعیت از قانون مصوبات این شورا را اجرایی و از اختلاف‌نظرهای بی‌مورد به‌طور جد پرهیز کنند.