به گزارش خبرنگار مهر ، امیر اردشیر قائمی امروز یکشنبه در مراسم تجلیل از کارکنان و ایثارگران یگان‌های نزاجا مستقر در کرمانشاه اظهار داشت: آنچه امروز در بطن خانواده‌های ارتش خودنمایی می‌کند صفا و صمیمیت است.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه عملیاتی منطقه غرب ارتش خاطرنشان کرد: بنا به دستور فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با هدف تحت پوشش قرار دادن مسائل معیشتی طرح امام علی(ع) با ۲۵ عنوان آغاز به کار کرده است.

وی طرح اکرام خانواده کارکنان و فرزندان ارتش را یکی از این طرح‌ها عنوان کرد و بیان داشت:‌ این طرح در دستور کار قرار گرفته است.

امیر قائمی تصریح کرد: در این راستا همچنین چندین طرح متنوع جهت تقویت بنیان خانواده ارتش و کاهش معضلات معیشتی را در دستور کار داریم.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه عملیاتی منطقه غرب ارتش در ادامه به وظیفه خطیر نیروهای ارتش اشاره کرد و یادآور شد: مردان بزرگ ارتش در گروه مخابرات ۴۰۴ نیروی زمینی از ابتدای جنگ تحمیلی تا به امروز حماسه ها آفریدند و در بیش از ۲۴۰ کیلومتر خط ارتباطی را از نقطه‌های صفر مرزی تا دفتر فرماندهی به خوبی برقرار کردند.

وی فضای مجازی را یک دام گسترده شده از طرف دشمنان اسلام برای فرزندان معرفی کرد واذعان داشت: اگر می‌خواهیم این فضا را مدیریت کنیم باید نسبت به فرزندان حساس باشیم و آنها را در مقابل این تهدید بزرگ با توجه به اصل مصونیت بخشی بیمه کنیم.

امیر قائمی به مادران توصیه کرد که فرزندان را همانند پدرانشان علاقمند به جمهوری اسلامی و دین مبین اسلام تربیت کنند.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه عملیاتی منطقه غرب ارتش گفت: آنچه در جامعه امروز محسوس است امنیتی است که در کشور حاکم است و بدون شک یکی از فاکتورهای مهم که سهم بسزایی در این مقوله دارد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی است.

گفتنی است، در پایان این مراسم از ۱۵۰ خانواده کارکنان و ایثارگران ارتش در منطقه کرمانشاه تقدیر شد.