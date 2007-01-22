در نیم فصل دوم نتایج بهتری کسب خواهیم کرد/ استفاده از بازیکنان جوان مشکلات خاصی دارد

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: دراین مدت تمرینات منظم و اردوی مناسبی را در کیش برگزار کردیم و با توجه به انگیزه بازیکنان مطمئنا درنیم فصل دوم لیگ روزهای خوبی را پیش رو خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در بازی آخر لیگ چهارمرتبه دروازه راه آهن را باز کردیم و این نشان می دهد که خط حمله ما به روزهای خوب خود نزدیک می شود. البته نقاط ضعفی در خط دفاعی و نوع گل خوردن تیم وجود داشت که در این مدت با برنامه مناسب آنها را رفع کردیم.

کربکندی در خصوص اشتباهات محسوسی که دروازه بانهای این تیم در نیم فصل اول لیگ داشتند، تاکید کرد: استفاده از بازیکنان جوان اشکالات خاص خود را دارد. من با تیم زندگی می کنم و می دانم چه بازیکنی برای حضور در مسابقه آماده است اما اشتباهات گلرهای جوان به این زودی ها تمام نمی شود و ما باید خسارتهای آن را قبول کنیم.

وی درادامه اظهارداشت: فابیو بهتر شده است. همچنین به علت جوانی حضور در بازیهای بزرگ برای عیسی سنگین است. ضمن اینکه عملکرد قاسمی هم کاملا مطلوب نبوده است.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درپایان اضافه کرد: یکی از دغدغه های فکری ما در پست دروازه بان است و مطمئنا بهترین فرد در تمرینات برای حضور در مسابقات انتخاب می شود.