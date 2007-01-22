شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان تغییر می کند

علی کریمی فیروز جایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر هدایت تحصیلی (شیوه انتخاب رشته) دانش آموزان دارای نقص است.

وی ادامه داد: در نظام آموزشی قدیم دانش آموزان در پایه سوم راهنمایی انتخاب رشته می کردند و با تغییرات ایجاد شده این امر به سال اول متوسطه منتقل شد .

مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان ساخت: حضور نداشتن مشاور در هنگام انتخاب رشته یکی از این ضعف های انتخاب رشته به شمار می رود.

کریمی فیروز جایی تصریح کرد: با آسیب شناسی نوع هدایت تحصیلی ، از این پس مشاوران حضور پر رنگ تری داشته و استعداد ، علاقه و عوامل پیرامونی نظیر نظرات خانواده ها و نیازهای منطقه ای در آن اعمال می شود.