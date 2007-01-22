نعمتی راجع به روند آماده سازی فیلم خود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: "موسیقی فیلم بر اساس ملودی های آذری توسط خودم آماده شده و با اتمام مرحله صداگذاری و میکس فیلم توسط بهروز شهامت در استودیو نقش، در حال حاضر تلاش می کنیم نسخه 35 میلیمتری فیلم هر چه زودتر برای نمایش آماده شود."
وی تاکید کرد: "فیلم فضایی خاص و طبیعت گرایانه دارد و کل داستان در بوران و برف در ارتفاعات سبلان فیلمبرداری شد. تمام لوکیشن های فیلم در فضاهای خارجی می گذرد و این مسئله تا حدودی کار تولید فیلم را مشکل کرده بود. فیلمبرداری از دی ماه سال گذشته آغاز شد و ضبط برخی سکانس ها تا زمستان امسال طول کشید."
داستان فیلم سینمایی "آن سه" درباره سه سرباز دوران آموزشی است که در طی ماموریتی از گروهشان جدا می افتند و در برف و بوران گم می شوند. فرماندهان پادگان وقتی متوجه این اتفاق می شوند تلاش گسترده ای را برای نجات جان سربازان آغاز می کنند.
یوسف یزدانی، داریوش غضبانی، اسماعیل موحدی و فاطمه میرسلیمانی فر بازیگران اصلی فیلم هستند. نعمتی علاوه بر کارگردانی، نگارش متن، تدوین و طراحی صحنه و لباس فیلم را هم انجام داده است. هومن بهمنش مدیر فیلمبرداری، تقی نعمتی طراح چهره پردازی و محمدرضا شرف الدین مدیر تولید و تهیه کننده این فیلم هستند.
فیلم سینمایی "آن سه" به کارگردانی نقی نعمتی مرحله تبدیل به نسخه 35 میلیمتری را برای نمایش در جشنواره فجر امسال پشت سر میگذارد.
نعمتی راجع به روند آماده سازی فیلم خود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: "موسیقی فیلم بر اساس ملودی های آذری توسط خودم آماده شده و با اتمام مرحله صداگذاری و میکس فیلم توسط بهروز شهامت در استودیو نقش، در حال حاضر تلاش می کنیم نسخه 35 میلیمتری فیلم هر چه زودتر برای نمایش آماده شود."
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