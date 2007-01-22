نعمتی راجع به روند آماده سازی فیلم خود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: "موسیقی فیلم بر اساس ملودی های آذری توسط خودم آماده شده و با اتمام مرحله صداگذاری و میکس فیلم توسط بهروز شهامت در استودیو نقش، در حال حاضر تلاش می کنیم نسخه 35 میلیمتری فیلم هر چه زودتر برای نمایش آماده شود."



وی تاکید کرد: "فیلم فضایی خاص و طبیعت گرایانه دارد و کل داستان در بوران و برف در ارتفاعات سبلان فیلمبرداری شد. تمام لوکیشن های فیلم در فضاهای خارجی می گذرد و این مسئله تا حدودی کار تولید فیلم را مشکل کرده بود. فیلمبرداری از دی ماه سال گذشته آغاز شد و ضبط برخی سکانس ها تا زمستان امسال طول کشید."



داستان فیلم سینمایی "آن سه" درباره سه سرباز دوران آموزشی است که در طی ماموریتی از گروهشان جدا می افتند و در برف و بوران گم می شوند. فرماندهان پادگان وقتی متوجه این اتفاق می شوند تلاش گسترده ای را برای نجات جان سربازان آغاز می کنند.



یوسف یزدانی، داریوش غضبانی، اسماعیل موحدی و فاطمه میرسلیمانی فر بازیگران اصلی فیلم هستند. نعمتی علاوه بر کارگردانی، نگارش متن، تدوین و طراحی صحنه و لباس فیلم را هم انجام داده است. هومن بهمنش مدیر فیلمبرداری، تقی نعمتی طراح چهره پردازی و محمدرضا شرف الدین مدیر تولید و تهیه کننده این فیلم هستند.