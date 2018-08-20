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۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۸

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

انهدام باند سارقان منازل خودرو درچهارمحال و بختیاری

انهدام باند سارقان منازل خودرو درچهارمحال و بختیاری

شهرکرد- فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از انهدام باند ۱۲ نفره سارقان واحدهای مسکونی، موتورسیکلت و خودرو با ۲۹ فقره سرقت در شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس چهارمحال و بختیاری، غلامعباس غلامزاده گفت: در پی وقوع سرقت های متعدد منازل، موتورسیکلت و خودرودر شهرکرد، موضوع به صورت جدی در دستور کار ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی مخفیگاه سارقان را شناسائی و موفق شدند اعضای این باند ۱۲ نفره را دستگیر و ۱۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت و مقادیر قابل توجهی وسایل منزل از جمله طلا و زیو آلات کشف کنند.

این مقام ارشد انتظامی استان با اشاره به معرفی سارقان به مراجع قضائی، بیان داشت: ارزش اموال سرقت شده کشف شده بیش از دو میلیارد ریال برآورد شده است.

کد مطلب 4379731

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