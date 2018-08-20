سهام آسیایی با تقویت یوآن رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، درحالیکه سرمایهگذاران در انتظار مذاکرات تجاری چین و آمریکا هستند و یوآن چین رشد کرد و از مقادیر پایین خطرناک خود دور شد، بازارهای آسیایی با احتیاط رشد کردند.
گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی بدون سهام ژاپن، ۰.۴ درصد رشد کرد.
سهام چین هم امروز توانست رشد کند و شاخص شرکتهای مهم شانگهای ۰.۲ درصد تقویت شد.
حرکتهای سهام در بازار ژاپن اندک بود و شاخص نیکی ۰.۳ درصد افت کرد، درحالیکه شاخص ایمینی اساندپی ۵۰۰ توانست ۰.۰۵ درصد بالا بیاید.
نرخ برابری یوآن، با اقدام به موقع پکن برای جلوگیری از آزمایش سطح ۷.۰۰۰ یوآن در برابر هر دلار، که از لحاظ تاثیر روانی برای بازار بسیار حائز اهمیت است، به بالاترین میزان یک هفتهای ۶.۸۵۱۲ در برابر دلار رسید.
گزارشات حاکی از آن است که مذاکرات واشنگتن در ۲۱ و ۲۲ آگوست، دقیقا قبل از اجرایی شدن تعرفههای آمریکا بر ۱۶ میلیارد دلار از واردات چین، برگزار میشود.
تاجران به گمانهزنیهایی اشاره دارند که نشان میدهد احتمالا این مذاکرات شرایط را برای نشست دونالد ترامپ و شی جینپینگ، در ماه نوامبر آماده میکند.
شاخص دلار اندکی تقویت شد و به ۹۶.۲۷ واحد رسید. این شاخص در پایان معاملات هفته گذشته حدود ۰.۶ درصد افت کرده بود.
در برابر ین هم دلار در نرخ برابری ۱۱۰.۵۵ بدون تغییر ماند و تنها اندکی از پایینترین نرخ اخیر ۱۱۰.۱۱، بالاتر معامله شد.
در بازار طلا، قیمت طلا ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۱۸۶.۰۲ دلار رسید.
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