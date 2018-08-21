کسب رتبه نخست دفتر حمایت از حقوق زنان دادگستری گلستان در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حجت الاسلام مهدی قاسمی وناجمی اظهار کرد: در ششمین نشست سراسری مدیران دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری های سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری گلستان رتبه نخست را کسب کرد.

وی افزود: در این همایش که با حضور ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، از فهیمه حسن پور مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری گلستان تجلیل شد.

قاسمی وناجمی افزود: پیگیری طرح های حمایتی از زنان و کودکان بزه دیده و بزهکار، تعامل با سازمان ها و نهاد های حمایتی برای ارائه خدمات و ارائه مشاوره حقوقی رایگان به مراجعان به این دفاتر از جمله علل کسب رتبه برتر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری استان است.

وی گفت: سال گذشته به منظور ارائه خدمات بهتر و سهولت دسترسی مراجعان به خدمات مشاوره ای و مددکاری در همه حوزه های قضایی استان دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان فعال شد.

به گفته قاسمی وناجمی، حضور مشاور اطفال در محاکم از دیگر تلاش های این دفاتر در استان است و نظارت و سرعت بخشی روند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به زنان‌، اطفال و نوجوانان، حمایت از زنان‌، کودکان و نوجوانان بزه‌ دیده‌ و ارتقای کیفی آموزش قضات دادگاه‌ های اطفال از اهدافی است که در این دفاتر دنبال می شود.