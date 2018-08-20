وزش باد شدید در سیستان و بلوچستان/ احتمال اختلال در تردد جاده ای

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی و در ادامه وزش بادهای۱۲۰ روزه سیستان از امروز تا اوایل هفته آینده در شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان وزش باد شدید همراه با گرد و خاک تشدید می شود.

وی با اشاره به اینکه سرعت وزش باد طی این مدت در این مناطق ۸۵ تا ۹۵ کیلومتر بر ساعت پیش بینی می شود، افزود: طی این مدت در نقاط مستعد، طوفان گرد وخاک موجب کاهش شدید دید و اختلال در جاده های مواصلاتی می شود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه طی این مدت در نواحی مرکزی و جنوبی استان افزایش غبار همراه با وزش باد و گرد و خاک با شدت کمتر رخ خواهد داد، گفت: در زمان طوفان در جاده های مواصلاتی استان به ویژه جاده «زاهدان – زابل»، «زاهدان- نهبندان»، «زابل- نهبندان»، «زاهدان- بم» و جاده «ایرانشهر-ریگان-بم» کاهش دید سبب کندی عبور و مرور و اختلال تردد می شود.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت دریای عمان مواج و متلاطم است، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با حداقل دمای ۱۸ درجه سانتی‌گراد و دلگان با حداکثر دمای ۴۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند.