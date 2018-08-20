اعلام برنامه های گرامیداشت هشتم شهریور در ورامین

رضا اصیلی مهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گرامیداشت هشتم شهریورماه اظهار داشت: امروز دشمن به دنبال تطهیر چهره منافقین است و باید به مناسبت هشتم شهریور، جنایات منافقین را تبیین کرد چرا که شهیدان مدنی، قدوسی، وحیددستجردی، لاجوردی، شهید عراقی و فرزندش حسام و شهید اندرزگو شهدای شاخص شهریورماه هستند.

اصیلی مهابادی با اشاره به جنایات منافقین در دهه ۶۰ افزود: امسال با توجه به شرایط سیاسی کشور، بزرگداشت هشتم شهریور از اهمیتبسیار بالایی برخوردار است و باید از همه ظرفیت های موجود برای بزرگداشت این ایام استفاده کرد و اعلام می کنیم که مراسم شهرستانی گرامیداشت هشتم شهریور درمسجد «ارشاد امرآباد » در روز سه شنبه ۶ شهریور همزمان با اقامه نماز مغرب برگزار می شود.

مدیر روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین همچنین از برگزاری مراسم محوری روستایی در روستای خورین در روز جمعه ۹ شهریور نیز خبر داد و گفت: این مراسم بعد از اقامه نماز مغرب با هماهنگی بخشداری مرکزی برپا خواهد شد.

وی در تشریح سایر برنامه های این ایام گفت: برگزاری مراسم تجلیل از خانواده شهدای کارمند شهرستان ورامین روز یکشنبه ۴ شهریورماه ساعت ۱۰ صبح در سالن شهید رجایی فرمانداری ورامین با محوریت بسیج ادارات شهرستان ورامین، برگزاری همایش بانوان سه شنبه۶ شهریور ساعت۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح درسالن شهید رجایی فرمانداری با محوریت بسیج کارمندان زن ورامین

و حضور مبلغین و مادحین اهل بیت عصمت و طهارت در مساجد و مراکز دینی و استفاده از ظرفیت عید سعید غدیر خم برای تبیین شخصیت شهیدان رجایی و باهنر و جنایات منافقین توسط اداره تبلیغات اسلامی اجرا می شود.

اصیلی مهابادی با اشاره به برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای هشتم شهریور در شب عیدغدیرخم افزود: این مراسم در تمامی مساجد ورامین با هماهنگی امور مساجد و اداره تبلیغات اسلامی انجام می شود همچنین سخنرانی فرماندار شهرستان ورامین در روز جمعه ۲ شهریورماه در نماز جمعه و حضور روسای ادارات و نهادهای شهرستان به منظور برگزار جلسه پرسش و پاسخ با مردم با هماهنگی فرمانداری ورامین اجرا خواهد شد.

وی به برپایی ایستگاه صلواتی در روز جمعه دوم شهریورماه در نماز جمعه ورامین توسط اصناف شهرستان ورامین اشاره کرد و بیان داشت: استفاده از بیانات امام راحل و مقام معظم رهبری درباره شهیدان رجایی و باهنر در سربرگ مکاتبات اداری و امتحانات مدارس و دانشگاه ها، فضاسازی تبلیغی و شهری توسط شهرداری ورامین و نصب بنر مقابل ادارات همزمان با هشتم شهریور، چاپ و نصب مراسم شهرستانی هشتم شهریور در مسجد ارشاد امرآباد نیز بر عهده شهرداری ورامین است.

مدیر روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین از برنامه های تجلیل از کارکنان ایثارگر ادارات با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه در ایام منتهی به عید سعید غدیر خم و روز پنج شنبه برای تبیین شخصیت شهیدان رجایی و باهنر و جنایات منافقین و برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی توسط اداره اوقاف و امور خیریه ورامین، دیدار روسا و مدیران ادارات با خانواده شهدای کارمند شهرستان ورامین با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و فرمانداری ورامین نیز یاد کرد.

وی همچنین از افتتاح طرح ها و پروژه های عمرانی و ورزشی با هماهنگی فرمانداری ورامین، برگزاری مسابقات تنیس روی میز جام شهدای شهریورماه ویژه کارکنان ادارات در سالن شهید رجایی با هماهنگی اداره ورزش و جوانان نیز خبر داد.

اصیلی مهابادی در خصوص دیدارهای قابل اجرا در این ایام نیز گفت: دیدار بانوان ورامین با همسر شهید اندرزگو با هماهنگی بخش بانوان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و امور بانوان فرمانداری، دیدار مسئولان ارشد شهرستان ورامین با همسر شهید اندرزگو، دیدار مسئولان با خانواده شهدای سادات شهرستان ورامین به همراه تقدیر از این خانواده ها در روز عید سعید غدیر خم در مصلای صاحب الزمان(عج) که تهیه لیست خانواده شهدا بر عهده بنیاد شهید و تهیه هدیه خانواده ها بر عهده شهرداری ورامین می باشد نیز صورت خواهد گرفت.

اصیلی مهابادی برپایی زیارت عاشورا در پنج شنبه ۱شهریور به یاد شهدای شهریورماه در تمامی ادارات با هماهنگی فرمانداری و تجمع حلقه های صالحین شهرستان ورامین روز سه شنبه ۶ شهریورماه در مسجد ارشاد امرآباد همزمان با نماز مغرب به منظور حضور در مراسم شهرستانی ۸ شهریور با هماهنگی سپاه ناحیه ورامین و برپایی نمایشگاه دستاوردهای هنری همسران شهدا در فرهنگسرای رازی از هفتم شهریور لغایت ۱۰ شهریور توسط اداره ارشاد را نیز از دیگر برنامه های این ایام اعلام کرد.