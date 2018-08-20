به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه، در مراسمی با حضور «محمدحسین سپهوند» معاونت توسعه و مدیریت منابع و «فرج الله ذوالفقاری» مدیر عملکرد و بازرسی اداره کل محیط‌زیست استان لرستان، رئیس جدید اداره محیط زیست پلدختر معرفی شد.

در این مراسم «علی الشتری نژاد» به عنوان رئیس جدید اداره محیط زیست پلدختر معرفی و از خدامات چهار سال و چهار ماه «امیررضا محمدی نژاد» رئیس سابق این اداره قدردانی شد.

«علی الشتری نژاد» دارای مدرک کارشناسی ارشد محیط زیست با ۱۳ سال سابقه خدمت، کارشناس محیط بانی، کارشناس آموزش، نماینده حقوقی و کارشناس روابط عمومی اداره محیط زیست پلدختر را در کارنامه کاری خود دارد.

آخرین سمت «الشتری نژاد» معاونت اداره محیط زیست شهرستان پلدختر بوده است.