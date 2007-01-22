جهانگیر هدایت : عمر جوایز ادبی غیر دولتی طولانی نیست

وی درگفتگو با خبرنگارمهر، با بیان این مطلب ، افزود : ادبیات اصلا مورد توجه دولت نیست ، اگرمی توانست بودجه را در اختیار متولیان جوایز قرار دهد و خود را کنار بکشد ، می توانستیم از او توقع کمک داشته باشیم ؛ ولی در شرایط فعلی نه .

جهانگیر هدایت تصریح کرد : اگر بخواهیم ادبیات را در قالب یک نوع ایدئولوژی اعم از سیاسی ، مذهبی ، سنتی و ... قرار دهیم ، دیگرادبیات نیست . ادبیات باید بتواند رها و آزاد باشد تا بتواند به هر سمت و سویی حرکت کند . ادبیات متعلق به مردم است و اگر این حرکت ها و جریانها بتواند توجه مردم را جلب کند ، خواه ناخواه ماندگار می شود .

این نویسنده خاطرنشان کرد : ابعاد مشکلات بسیار وسیع است ، وزارت فرهنگ و ارشاد در هر مملکت ، مسئول امور فرهنگی و هنری است ؛ اما مجموعه ای از اتفاقات از جمله سه برابر شدن قیمت کاغذ ، عدم وجود کاغذ دولتی و عدم خرید کتاب های ناشر از طرف وزارت ارشاد و ممیزی و ... باعث شده تا همه امکانات چاپ کتاب گرفته شود . وقتی چندین هزار جلد کتاب در انتظار مجوز است یعنی ادبیات در انتظار است ، انگار نویسنده تبدیل به موجودات مزاحمی شده اند که از فضا آمده اند .

وی تاکید کرد : ادبیات ما بازده ندارد و کتابهایی از صادق هدایت که در سال 54 با تیراژ چهل هزار چاپ می شد ، امروز در صورت اخذ مجوز با تیراژ 2000 چاپ خواهد شد .

جهانگیر هدایت که دبیر جایزه داستان کوتاه صادق هدایت نیز هست گفت : جوایز ادبی غیر دولتی عمر زیادی نخواهند داشت .

وی یاد آوری کرد : نتایج جایزه داستان کوتاه صادق هدایت تا اواخر بهمن ماه اعلام خواهد شد .